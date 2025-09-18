VAEGA 31

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, ae o le a fa’aauau atu le tatou Fagogo – O LE AVE PASI A’OGA.

Sa gata mai le tatou Fagogo i le vaiaso ua tuanai, ina ua tu’ua e le Puleaoga ia le fale o le aiga o Simeona, le tamaititi a’oga lea sa alu fai i le puleaoga, e na te iloa sa tagofia e le alii ave pasi, o Paulo, ia vaega o fualaau faasaina, i le aso na tupu ai le fa’alavelave lea na maliu ai.

Ae na mafua ona alu le Puleaoga i le fale o la aiga a Simeona, ona sa mana’o le Puleaoga e toe talanoa atili ma Simeona, i le a’oga ae peitai, sa le’i toe o’o atu Simeona i lona ofisa, e ui i lona aami ina o Simeona.

Ma e taunu’u le Puleaoga i le fale o le aiga a Simeona, e le o iai foi ia Simeona, sa na o le tama o Simeona na tau atu iai le Puleaoga ma ina ua le mafai e le Puleaoga na tali le fesili a le tamaloa, sa vave lava ona toe solomuli lona sa, ae valaau mai iai le tama a Simeona, “E sili ai pe a e toe fo’i i lou aiga, lau susuga a le Puleaoga. Ma se’i vagana, o lo’o e sau ma se tupe e taofi ai le faamatalaina e Simeona o lea tala, ua sa oe ma lo matou fanua,”

O iina na nofo malamalama ai le Puleaoga, ua iloa e matua ma le aiga o le alii o Simeona, ia le faamatalaga e uiga i le ave pasi o Paulo.

E alu lava la le taavale a le Puleaoga i lea afiafi, ae ua matua’i pogisa lava lona mafaufau, e tusa ai ma sana taga o le a fai. Ona ua na iloa lelei lava, ua toe o se aga, ae iloa uma e matua o lo’o a’o’oga o latou alo ma fanau i lana aoga, ia le tagofia e le latou ave pasi o fualaau faasaina, i le taimi atoa sa faigaluega ai i le aoga.

O le afiafi lava lea, ina ua taunu’u le Puleaoga i lona fale, ae e le’i suia ona la’ei faigaluega, sa ia muamua tago i lana telefoni, saofa’i ifo i le laulau ma valaau loa le komiti faafoe o le a’oga faapea le peresetene o le PTA a matua, mo se latou fonotaga i le taeao e soso’o ai.

E taoto ifo le Puleaoga i lona moega i lea afiafi, ua le gata i le kolopu fa’afia o ana Tylenol, ae ua lagona le maalili o lona tino, i le atu o lona mafaufau, i le fonotaga lea o le a alo atu iai i le taeao e soso’o ai.

[E FAIA PEA]