Vaega e 29

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao fou.

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le fa’aauauina o le tatou Fagogo, “O LE AVE PASI A’OGA” i lona vaega e 29.

Ina ua maua e le pulea’oga ia le tuatusi a le alii aoga o Simeona, mai i lana failautusi, sa faapea loa ona oso le puleaoga i lana taavale ma agai sa’o atu loa i le fale a Simeona.

E taunu’u atu le Puleaoga, e na’o le tua’a o Simeona, o i le fale ma nisi o le fanau.

“O le a le mea e te mana’o ai?” o le fesili mai lea a le tama a Simeona.

“E faamalie atu i le solivale mai o ou laufanua. Ae o a’u o le puleaoga a le aoga lea o lo’o auai atu ai si ou alo o Simeona,” o le tali atu lea a le puleaoga ma le ta ta vale o lona fatu.

“E iai se mea ua tupu ia Simeona?” o le oso mai lea o se tasi o le fanau sa tu i le faitoto’a ma lona tama.

“E leai, e leai. O lea ou te sau pe mafai ona ou talanoa ia Simeona,” o le tali faatopetope atu lea a le pulea’oga.

“E iai se mea ua fai e Simeona?” o le toe fesili mai lea a le tamaloa.

“E leai, atonu ua e silafia le tulaga na o’o ia Simeona i le vaiaso ua tuanai, lea na maliu ai le latou ave pasi lea sa masani ona pikiina i latou,” o le tala lea a le Puleaoga.

“I, na ou faalogo, sa lele le tou ave pasi, a ea?” o le toe fesili mai lea o le tama a Simeona ma ata.

“O le tulaga tonu lava lea ua ou sau ai e ma te talanoa ma Simeona, ona o ituaiga faamatalaga ia, e ono a’afia ai le aiga o le ave pasi, a’o latou feagai ai ma lenei mafatiaga, i le to’esea o Paulo,” o le faapea atu lea o le puleaoga.

“O le a le uiga o lau faamatalaga, puleaoga? O le a tonu lava le mafuaaga na e sau ai,” o le fesili mai a le tama a Simeona, e foliga mai ua le fiafia.

“E maua se avanoa e ta te talatalanoa ai. Atonu a mae’a lea, ona e talanoa lea ia Simeona,” o le faalalolalo mai lea a le puleaoga.

“Vaai, e leai se mea e tau nana ai le tulaga na iai le tou ave pasi a’oga. E o’o lava ia Simeona, sa na ia iloa le lele o le tou ave pasi i le tele o aso, e sau e piki atu ai fanau aoga,” e fai lava le faamatalaga lea a le tama a Simeona, ae ua amata ona tau si’isi’I lona leo.

“E sili ai pe a e toe fo’i i lou aiga, lau susuga a le Puleaoga. Ma se’i vagana, o lo’o e sau ma se tupe e taofi ai le faamatalaina e Simeona o lea tala, ua sa oe ma lo matou fanua,” o le faaiuga lea o le faamatalaga a le tama a Simeona.

[E FAIA PEA]