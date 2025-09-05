VAEGA 28

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, ae o le a fa’aauau atu le tatou Fagogo – O LE AVE PASI A’OGA.

Sa gata mai le tatou Fagogo i le vaiaso ua tuanai, ina ua faia le talanoaga a le alii a’oga o Simeona ma le Puleaoga, ma fa’ailoa atu iai e Simeona, o lo’o ia malamalama lelei, i le tulaga na o’o ia Paulo, le ave pasi a’oga, i le aso lea na maliu ai.

Ae peitai, e pei sa tau le amanaiaina e le Puleaoga ia le faamatalaga a Simeona ma ia faapea atu ia Simeona, ai o lona talavou sa ia manatu ai, e moni mea sa ia va’aia. Ae na tali mai Simeona e faapea, “O lea ou te iloa, ou te talavou. Ae o mea ua ou va’aia ma ou ola ai, o se tulaga, e le tatau i tagata talavou ona molimauina ma ola ai.”

Ma fa’ailoa atu ai e Simeona i le Puleaoga, o lo’o ia iloa lelei, sa a’afia ia Paulo, le alii ave pasi aoga, i vaega o fualaau faasaina, i le vaitaimi na galue ai mo le a’oga ma sa faapea foi ona a’afia i vaega o fualaau faasaina, i le aso na tupu ai le faalavelave.

“O a’u na ou ola mai i se aiga e masani i amioga saua, o le tagofia o ‘ava malolosi ma vaega o fuala’au faasaina. Ma ou te masani lelei i foliga o tagata onana ma tagata sa fa’aaogaina fualaau faasaina. Ma nao u iloa lelei lava, sa iai taeao sa usu atu ai Paulo e piki matou, a le o fa’asua’ava, o lo’o lele i fualaau faasaina.”

Sa fa’atopetope ai iina ona fa’amae’a e le Puleaoga le la fono ma Simeona, i lone faapea atu, “O le a le aoga e toe talanoaina ai lea tulaga? Ua maliu Paulo. E pau le tulaga e fa’afetaia, o lena sa saogalemu uma outou.” Ma ia tuli ina ia Simeona i lana vasega.

Ae peitai, e alu lena aso, ua le maunofo le puleaoga, ona ua na iloa lelei, e I’u lava ina faamatala e Simeona ia le faamatalaga lea sa ia faia i totonu o lona ofisa.

O le mea lea, ina ua latalata ina tu’ua le aoga i lea aso, sa toe ‘a’ami ai e le puleaoga ia le alii o Simeona, i lona ofisa.

Peitai, na fiu le Puleaoga, e tatali mai le alu atu o Simeona ina ua tu’ua le aoga, ae peitai, e leai seisin a o’o atu i lona ofisa.

O lea, na fesiligia ai e le Puleaoga ia lana failautusi, ae e le’i manava i lea aso, mo le tuatusi o le aiga a Simeona. Ma agai atu ai loa le Puleaoga i lana taavale ma alu loa i le fale o le aiga a Simeona.

[E FAIA PEA]