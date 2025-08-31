Vaega e 27

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao fou.

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le fa’aauauina o le tatou Fagogo, “O LE AVE PASI A’OGA” i lona vaega e 27.

, “O lea ou te iloa, ou te talavou. Ae o mea ua ou va’aia ma ou ola ai, o se tulaga, e le tatau i tagata talavou ona molimauina ma ola ai.”

“O a’u na ou ola mai i se aiga e masani i amioga saua, o le tagofia o ‘ava malolosi ma vaega o fuala’au faasaina. Ma ou te masani lelei i foliga o tagata onana ma tagata sa fa’aaogaina fualaau faasaina. Ma nao u iloa lelei lava, sa iai taeao sa usu atu ai Paulo e piki matou, a le o fa’asua’ava, o lo’o lele i fualaau faasaina.”

Sa pei na fana e seisi ia le fatafata o le Pulea’oga i se matatao ma’ai lava, ina ua ia fa’alogo mai i le faamatalaga a le alii talavou o Simeona.

Na fai sina umi o saofa’i ia le pulea’oga ua le tautala, ae na ona pupula to’a atu ia Simeon.

“O le uiga o la’u sau i lenei taeao,” o le fa’aauau lea a Simeona, “Ina ia faailoa atu i lau susuga i le pulea’oga ia le tulaga na tupu ia Paulo.”

Ua faapea atu nei ia le puleaoga ia Simena, “Ia ua lelei. Faafetai atu lava ia te oe Simeona, i lou sau e ta te talatalanoa ma e faigata ona ou faamaonia lau faamatalaga, ona e leai seisi na te mafai ona faamaonia le tulaga na e va’ai iai.”

“Ae e moni la’u faamatalaga,” o le oso atu lea a Simeona.

“Ou te le o fai atu e moni pe pepelo lau faamatalaga,” o le toe faapea atu lea a le Puleaoga. “Ae o le a le aoga e toe talanoaina ai? Ua maliu Paulo. E pau le tulaga e fa’afetaia, o lena sa saogalemu uma outou.”

“Ae sau loa e alu i lau vasega, ae aua e te toe mafaufau ia Paulo. Ma aua e te ta’uina i seisi ia lea me aua e faamatalaina,” o le faapea atu lea a le Puleaoga ia Simeona.

Ua alu ese atu nei Simeona mai i le ofisa a le Puleaoga, ae ua alu lena aso, ua le maunofo le puleaoga, ona ua na iloa lelei, e I’u lava ina faamatala e Simeona ia le faamatalaga lea sa ia faia i totonu o lona ofisa.

O le mea lea, ina ua latalata ina tu’ua le aoga i lea aso, sa toe ‘a’ami ai e le puleaoga ia le alii o Simeona, i lona ofisa.

[E FAIA PEA]