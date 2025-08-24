VAEGA 25

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, ae o le a fa’aauau atu le tatou Fagogo – O LE AVE PASI A’OGA.

*********************************************

Sa faagata mai le tatou Fagogo i le vaiaso ua tuanai, ina ua fa’ai’u le mataupu a le Pulea’oga ma le Komiti Faafoe a le A’oga, e tusa ai ma le mea moni e uiga i le alii ave pasi o Filipo, lea ua maliu. E pei ona ta’ua i le ripoti a leoleo lea sa maua mai i le falemai, i le tagofia e le alii ave pasi, o vaega o fualaau faasaina, a’o soifua ma fa’afoeina le pasi, lea na feavea’i ai fanau aoga, mo le fa tausaga.

Ae sa le’i mafai lava ona mapu le mafaufau o le Pulea’oga, ona o lona nofo popole tele, i le ripoti lea o lo’o i leoleo e uiga i le latou ave pasi lea ua maliu.

O le popolega a le Pulea’oga, ina ne’i nofo malamalama matua o fanau a’oga ia sa masani ona feavea’i e Paulo, a’o soifua o ia, ona tupu ai lea o se vevesi mai i matua, ma ono o’o atu ai lenei mataupu i luma o le tulafono. Aua afai e tula’i mai lea tulaga, e tasi lava le tagata e lavea ai, o le Pulea’oga.

O lea taeao, a’o nofonofo le Pulea’oga i totonu o lona ofisa, sa fa’ate’ia o ia, ina ua valaau atu lana failautusi, o lo’o iai se tamaititi a’oga o lo’o fia alu atu e va’ai o ia. Ua te’i lava i le toe lagonaina e le Pulea’oga ona popolega ia sa iai muamua, i le savali atu i totonu, o se tasi o tamaititi sa a’afia i le faalavelave na maliu ai le alii ave pasi o Paulo.

Atonu o lo’o manatua e le tatou au faitau Fagogo ia le alii o Simeona, se tasi o alii aoga sa masani ona tietie i le pasi a Paulo. Ma sa iai foi Simeona i le taimi sa tupu ai le faalavelave lea na i’u ai lava ina maliu Paulo.

Ua fa’afeiloa’i atu le Puleaoga ia Simeona ma faasino iai lona nofoa e saofa’i ai, a’o faia se la talanoaga. Na le ‘emo mata o le pulea’oga mai i foliga o Simeona ma ia fa’afeiloa’i fiafia atu ia Simeona ma fesiligia po o a mai o ia, o a mai lona aiga. Po o faapefea mai ana vasega.

Ona faapea atu lea o le Puleaoga, “Simeona, e iai se mea o e fia talanoa mai ai ia te a’u?”

Ua nofo Simeona, ma ia pupula to’a atu i le pulea’oga ma ia faapea atu, “Ou te iloa le mea sa faia e le alii ave pasi i le taeao na tupu ai le faalavelave.”

[E FAIA PEA]