O le ‘ave o meatotino a seisi aiga, e aunoa ma le toe fa’afo’i, e molia ai i le tulafono

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 4 o Mati, 2026, na o’o atu ai se valaau i le Ofisa o Leoleo i Fagatogo, mai i se tina matua, ona o se meatotino a le aiga, na fa’anoi e seisi o le aiga, ae e le’i toe fa’afo’i atu.

O lenei mataupu, na molia ai le susuga ia Justin Gago, i le moliaga o le Gaoi – O se vaega ‘I’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe i le va o le $5,000 ma le $20,000; po o faasalaga uma e lua.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa agai atu leoleo i le afioaga o Pago Pago mo le su’esu’eina o lenei mataupu, ma mua’i talanoa ai ma le tina matua na valaau atu i le ofisa a leoleo faapea ma lona alo, e ana le meatotino o lo’o tau saili.

Ma e tusa ai ma faamatalaga a i la’ua, o lenei mataupu sa amata mai i se maliliega na faia ia Fepuari 14, 2026, ina ua alu atu le na molia (Justin Gago), e faanoi mai se ‘speaker’. Ma sa ta’ua e le ana le ‘speaker’, sa folafola atu e Justin (le na molia) ia le toe fa’afo’i atu o lana meatotino, i le aso e soso’o ai.

Ae peitai, na fiu le e ana le ‘speaker’ e faatali le toe fa’afo’i atu o lana ‘speaker’. Ma sa ta’ua foi e le e ana le ‘speaker’, ia lona alu faafia e saili mai lana ‘speaker’, ae o le tala lava mai le na molia, e uma toe sau e faafo’i ifo.

O le tina matua lea na valaau atu i leoleo, o le tina matua a le na molia ma le alii e ana le ‘speaker’. Ma i sana faamatalaga i leoleo, e le o se taimi muamua lea ua tupu ai se tulaga faapea. Sa ta’ua e le tina matua ia le tele o meatotino a lona aiga, e sau le na molia ma faanoi atu, ae le toe fa’afo’i atu.

Na fa’ailoa atu foi i leoleo, ia le nonofo faatasi o i latou uma sa a’afia i lenei mataupu, i le fale e tasi. Ma o Justin (le na molia) ma le e ana le ‘speaker’, o se ‘au uso. Ae ua valaau e le tina matua ia leoleo, ona ua le mafai ona fofoina le faafitauli i totonu o le aiga.

Sa maua e leoleo ia le na molia, i le 9:30 i le taeao ma aveina atu o I a i le ofisa a leoleo mo le fa’aauauina o su’esu’ega.

I sana faamatalaga i leoleo, sa ia fa’amaonia ai lona fa’anoi o le ‘speaker’ a lona uso fai. Ae ua mae’a ona ia fa’atauina atu le ‘speaker’ mo se tinoitupe e $120, ona sa ia manaomia se tupe.

Sa ta’ua e le tina matua ma le e ana le ‘speaker’, e la te le’i iloa ua faatau le ‘speaker’. Ona e fai mai lava le na molia, o le a ia toe fa’afo’I ifo le ‘speaker’.

Na faatonu e leoleo ia le na molia, e alu e toe saili mai ia le ‘speaker’ ma ia toe faalelei ma lona uso ma lona tina matua.

Ae i le aso 5 o Mati, 2026, na toe faafeso’ota’i ai e leoleo ia le tina matua ma le e ana le ‘speaker’, pe sa usita’ia e le na molia, ia le faatonuga a leoleo. Peitai, sa fa’ailoa mai e le tina ma le e ana le ‘speaker’, le le’i toe fa’afo’i atu o le ‘speaker’.

Na fa’amaonia foi e le tina matua ma le e ana le ‘speaker’ ia le fia fa’aauau pea o le la mataupu i le tulafono.