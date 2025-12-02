O LE AUUSO SA LEILOLOA

VAEGA 10

Ia ae se'ese'e mai loa i ou se'etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – O LE AU USO SA LEILOLOA.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – O LE AU USO SA LEILOLOA.

Na fa’agata mai le tatou Fagogo, ina ua fai atu le tamaitai o Vaioleti ia Sosefina, e alu e tusi sana tusi, e tali atu ai le tusi a le alii o Lave, lea ua mana’o e la te feiloa’i, ae o le a vala’au e Vaioleti ia se gogosina, e sau e fa’ao’o le tusi a Sosefina.

Ua faatopetope atu nei Sosefina i lona potu ma saofa’i loa i lalo, ma toso mai se fasipepa ma amata loa ona tusi lana tusi mo Lave.

O le umi o se taimi o saofa’i ia Sosefina ma sioa i lana laupepa, ae ua matua’i nimo i lona mafaufau se faaupuga e tusi ai.

Ina ua iloa e Sosefina, ua toeititi alu atu le gogosina e fa’ao’o lana tusi, sa ia tago atu loa ma tusi ai na’o le tasi lava le fuaiupu.

“Afai e te toa, sau i lo’u fa’amalama, o le a ou faatali atu ai.”

Ona tago lea o le teine i le gaugau fa’alaititi lava le laupepa ma o’omi ai loa i luga ia se ga’o e fa’amau ai, ina ia aua ne’i tatala gofie e seisi. Ma o lea ga’o, o lo’o iai le fa’ailo a le alii fitafita pito sili ona ta’uta’ua i le malo atoa.

O lea tagata, e fefefe uma ai le to’atele. Ma sa tu’uina iai e Sosefina ia lea faailo, ina ia toe faamanatu ia Lave, e le o ia o se tagata e mafai ona fai mai iai ni ona uiga taufa’asese.

O le aso na soso’o ai, sa le manofo lelei ia le teine o Sosefina, i totonu o le a’oga, a’o ia tau va’ava’ai pe iai se tali mai a le alii o Lave.

Ae na alu le aso atoa, ua matua’i le amana’ia mai e Lave ia Sosefina, e pei lava e la te le masani.

Sa tau masalosalo ia Sosefina, po o le mea e le’i aveina e le gogosina a Vaioleti ia lana tusi. Po o le mea ua sese le tagata ua ave iai e le gogosina ia le tusi. Ia po o ua tia’i e Vaioleti ia le tusi.

Na alu lena aso atoa, ua matua’i le alu lelei le mafaufau o Sosefina i ana a’oa’oga, talu ai lava lenei tusi.

[E FAIA PEA]