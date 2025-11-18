O LE AUUSO SA LEILOLOA
VAEGA 06
E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.
Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – O LE AU USO SA LEILOLOA.
********************************************
O tala i Perenise ma Purinisese, e tumu i tamaitai lelei, o tamaitai usiusitai. O tamaitai e asu vai mo faataulaitu. O tamaitai e feseta’i solo i le toafa, pe momoe ma lefulefu o afi, pe fauina se fale e sulufa’i ai o latou tuagane e liu temoni. O tamaitai e leai ni lima, po o ni mata, e le mafai ona gagana, pe leai ni o latou malosiaga fa’ataulaitu.
Ae alu atu loa le Perenise, tasi lava lana va’ai i le tamaitai, i le ova o le aulelei, oso loa ma lona alofa i le tamaitai.
Ma ina ua ou va’ai i le tusii i totonu o la’u ato, o o’u manatu ia ua oso ifo, atonu o le a tupu foi se tulaga faapea ia te a’u.
A’o fa’agasolo la le mea’ai o le afifi, sa le mautonu o’u mafaufauga, ona o le alu o lo’u mafaufau ia Lave.
O se taimi mulimuli ane, a’o o’u nofonofo ma taumafai e su’i fa’amae’a se pulupulu ou te fa’amafanafana, na o’u tagi fa’afuase’i ai, ina ua ou le va’aai fa’alelei i la’u su’isu’iga o lo’o fai, na o’u tutuia ai lo’u lima i le gila sa o’u fa’aaogaina.
Sa o’u manatu e ta’u ia Tone, o sa’u uo mafana, sa nofo mai i leisi itu o le potu ma fa’ama’ai lana naifi, e uiga i le tusi lea sa ou mauaina i totonu o la’u ato.
Ae na o’u musu ina ne’i fai mai Tone, o se togafiti a Lave e fa’ama ai a’u. Ona o se tagata e taufa’alili tele. Ma e fiafia tele ma ana uo, e fai so’o se togafiti e fa’amaasiasi ai se tagata.
Peitai, sa finau lo’u mafaufau, e sili atu uiga saua o Perenise Elia, lea e fiafia tele e fa’alogologo i leo o tagata pagatia ma le mafatia.
Na musu lo’u mafaufau e talia se lapata’iga e fa’asaga ia Lave. Sa tete’e lo’u loto e faapea, o lenei tusi, o se togafiti e fa’amaasiasi ai lo’u tagata.
[E FAIA PEA]