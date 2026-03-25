O LE AUUSO NA LEILOLOA

VAEGA 42

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – O LE AU USO NA LEILOLOA.

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Sa fa’ate’ia le lo’omatua, na tu i luma o le Tupu, i le fa’alogo mai i le leo o le teine o Selesitila. Ma ia faapea atu ia Selesitila, “A’o ai oe e te tautala mai ai?”

“O a’u o lana auauna,” o le tali mai lea a Selesitila.

“Lau afioga i le Tupu, aisea ua e tu’ua ai lenei teine e tali mo oe?” o le fesili lea a le lo’omatua i le tupu.

Ua tilotilo atu le tupu ia Selesitila ma ‘ata ona ia faapea atu lea i le lo’omatua, “Aua e te amana’ia fua o ia, o lo’o faatino lona tiute.”

Ua faapea mai loa lo’omatua, “E fai sina atamai o lau ‘au’auna. Ia ua lelei, o le a fa’ameaalofa atu le ‘ie lenei, e aunoa ma se totogi.”

Na ‘ata leotele ia le Tupu o Katoni, ina ua na mate’ia le tupua a le lo’omatua o Malala, lea o lo’o tu i ona luma.

Ona o tu ma aganu’u a le malo e sau ai le lo’omatua ai, a foa’i atu e se tagata se mea ia te oe, ae e te taliaina, e aunoa ma se totogi, o lona uiga, ua e nofo aitalafu i lena tagata mo lou olaga atoa. Ma o le a lava se mea e mana’o ai le tagata lena, e tatau lava ona e faia, a leai, e sala oti oe.

Na malamalama mulimuli ifo le Tupu, ana ia taliaina le ‘ie auro lea sa faameaalofa atu e le lo’omatua o Malala, mo ia, e aunoa ma se totogi. O lona uiga, ua saisaitia le Tupu e faaipoipo atu i le tama teine a Malala lea sa ta’ua e le loomatua, na gaosia le ‘ie auro.

Ae i lea malo, a fa’aipoipo atu le Tupu i so’o se tamaitai, e fai ma ana masiofo, e le mafai ona toe tatalaina ia lena faaipoipoga, se’ia maliu ia le masiofo.

O le taimi lea i le loomatua o Malala, ua fia tagolima lua lava i le teine o Selesitila. Aua ua le ‘ai lana mailei, e fa’afa’aipoipo atu lana tama teine i le Tupu, ona o le fa’alavelave mai o Selesitila.

Ua ifo to’ele atu ia le loomatua o Malala i le Tupu ma ia faamanuia atu i le Tupu o Katoni ma ia toe faapea atu, “Ia e maua le atamai e tusa ai ma fautuaga a lau Faufautua.” E fai lava le tala a le lo’omatua, ma faasepasepa mata ia Selesitila.

Ina ua solomuli ‘ese mai le lo’omatua o Malala, na savali atu se teine ma u’u mai lona lima. Na taufai tilotilo uma mai iai le Tupu ma le teine o Selesitila, i le tama teine a le lo’omatua, lea na toeititi lava a maua e Malala le avanoa e fa’amau atu ai i le Tupu.

[E FAIA PEA]