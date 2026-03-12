O LE AUUSO NA LEILOLOA

VAEGA 38

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – O LE AU USO NA LEILOLOA.

************************************

Na taliaina e le alii o Lave ia le toma’aga a le tamaitai o Sosefina, e la te fa’aipoipo.

“Ae e tolu ni mea ou te mana’o e fai, ona fa’ato’a mafai lea ona ta faaipoipo,” o le faapea atu lea a Lave ia Sosefina.

“Muamua, ia ‘aua ne’i iloa e seisi le ta faigauo, se’ia mae’a ona faapaleina ia le Perenise. Ma le lona lua, ia ‘aua lava ne’i toe suia lou mafaufau, e uiga ia ta’ua.”

Ua faapea ifo ia le teine o Sosefina, i lona mafaufau, “E leai se faigata o na mea.”

“Ma le lona tolu, ia e manatua, e ‘ese oe, ‘ese a’u. E ‘ese tulafono o lo’o ta’ita’ia ai tagata o aiga tupu.”

Sa le’i malamalama lelei ia Sosefina, e uiga i le faamatalaga mulimuli a Lave. Ae ua leai sana tala e mafai ona toe fai atu, ona o ia lea na mana’o e nonofo ma Lave.

Ia tu’u ai loa i’i le vaega lea, ae se’i tatou liliu atu i le teine o Selesitila, le uso masaga a Sosefina.

Sa tu tu le teine o Selesitila, i tafatafa o le nofoalii a le tupu o Katoni. Manatua le perenise lea sa masani ona ita i le teine o Selesitila ma i’u lava ina o la su’e malosi, lea na malo ai le teine o Selesitila. Lea ua avea nei ma tupu o le malo. Ae ona ia filifilia ia Selesitila, e avea ma ana leoleo, po o auauna, numera tasi.

O tiute a Selesitila, e aofia ai le tu i tafatafa o le nofoalii a le tupu, i so’o se taimi e fai ai se fa’atasiga tele a le malo, i totonu o le maota o le tupu.

Na fa’asolo le va’ai a Selesitila i tagata o lo’o i totonu o le maota o le tupu, i se tasi o pati tele ma a’o ia fa’asolo lana va’ai, sa ia iloa atu lona uso masaga, o Sosefina ma lana manamea, le alii o Lave.

Ua toe tolu vaiaso, ona fai lea o le la faaipoipoga. Ae peitai, na talu lava ona salalau tala i le la faaipoipoga, e le’i toe fetautalaa’i ia Sosefina ma Selesitila.

Ona e tasi le tupua sa nana lelei e le teine o Selesitila. O se tupua, e na te le’i ta’uina i seisi, e o’o lava ia Sosefina.

O se tupua, e aofia ai ma le alii o Lave.

[E FAIA PEA]