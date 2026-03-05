O LE AUUSO NA LEILOLOA

VAEGA 36

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – O LE AU USO NA LEILOLOA.

Ua ta’oto’oto ia le teine o Sosefina ma ona mafaufauga ua fealua’i solo.

E le’i umi ae lagonaina e Sosefina ia se tagata o pese. Ua nofo a’e i luga ia Sosefina ma ia tau autilo i le pogisa, i le mea o lo’o sau ai le leo o le tagata o lo’o pese. O le malie o le leo o le tagata pese, na te’i ai lava ua tu i luga ia Sosefina ma sui ona la’ei ma savali atu agai i fafo o le fale.

E fa’ato’a toe malamalama ifo le teine i lana mea ua fai, ae ua toeititi lava o’o i le fale a le alii o Lave.

Ua le mautonu le teine o Sosefina, i lana mea lea ua fai. Ae ua fai sina tuai, ua o’o o ia i luma o le faitoto’a o le fale a le aiga o Lave. Na le toe mafaufau le teine i seisi lava mea, ae ua savali atu loa ma tu’itu’i le faitoto’a.

Sa ia va’aia le ola mai o se moli i se potu pito i luga, ona toe tu’itu’i lea e Sosefina o le faitoto’a.

Ua tatala mai e se tamaloa pae’e ia le faitoto’a ma faapea atu Sosefina, “Ou te fia talanoa ia Lave.”

Leai se fa’amolemole, leai se “pe mafai”. Ua tu nei Sosefina ma faataupupula atu i le tamaloa lea na tatalaina maia le faitoto’a.

Ua punou le ulu a le tamaloa ma sitepu agai i tua ma tatala tele atu ma le faitoto’a, e foliga mai, o lo’o fai mai ia Sosefina, e agai atu i totonu o le fale.

Na ta’ita’i atu e le tamaloa ia Sosefina, i totonu o se potu ma fa’asaofa’i o ia i se nofoa ma savali ese atu ma le potu, e aunoa ma se toe tilotilo atu ia Sosefina.

E le’i umi, ae ulufale atu loa ia Lave i totonu o le potu, e foliga mai sa moe. “Ua e sau?” O lana fesili lea, e pei sa faatalitali i le taunu’u atu o le teine o Sosefina.

Ou te mana’o e ta te fa’aipoipo,” o le tala lea a Sosefina na fa’apa’u ane ai ia Lave i luga o le nofoa na tu ai i luma.

[E FAIA PEA]