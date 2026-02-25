O LE AUUSO NA LEILOLOA
VAEGA 34
E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.
Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – O LE AU USO NA LEILOLOA.
Ua mae’a le tauga pelu a le Perenise ma le tamaitai o Selesitila ma na maofa tagata uma, ina ua to’ilalo ai le Perenise i le teine. Sa to’atele nisi na manatu o le a tu’u e le teine ia le Perenise e malo, ae peitai, sa leai se avanoa na tu’u e Selesitila i le Perenise.
Ina ua ta’ape tagata ma ua savali atu Selesitila i leisi itu o le malae, sa tamo’e faatopetope atu iai, ia lona uso masaga, le teine o Sosefina.
Ae e taunu’u atu Sosefina, na ia va’aia le li’o e tagata o le eria sa tu mai ai Selesitila ma o lo’o tu mai ai foi ma le Perenise.
Na iloa atu i le si’umata a Sosefina, ia le savali atu o Lave i le mea sa tutu ai le Perenise ma le teine o Selesitila, na va’aia e Sosefina ia le musumusu o Lave i le taliga a le Perenise ma na atoa le minute o latou tutu ai faapea, a’o mau lava le Perenise i le lauulu a Selesitila.
Ona ea ane lea o le Perenise ma fa’asolo lana va’ai i tagata o lo’o li’oina i latou. Ona fa’ama’amulu lemu lea e le Perenise, o le lauulu a Selesitila. Ae e le’i suia lava ona foliga ita.
Na punou atu le Perenise ma tu’u atu ona foliga i uma o foliga a Selesitila, ma ia musumusu atu ia Selesitila, ona ia savali ese lea.
Ae o le taimi lea ia Lave, e le ave’esea ona mata maii foliga o Selesitila. Sa fai sina umi o pupulato’a atu Lave i foliga o Selesitila, ae ua savali ‘ese atu le Perenise, ona tamo’e atu lea o Lave ma mulimuli atu i le Perenise.
Ina ua o’o atu Sosefina i le mea o iai lona uso, sa ia fesili atu iai, po o le a le mea na mana’o ai le Perenise. Sa le’i tali le teine o Selesitila, ona o le taimi foi lea ua taunu’u atu ai ma le uo a Sosefina, le teine o Vaioleti.
Ua oso atu Vaioleti i le opo mai Selesitila ma fa’amalo atu iai, ma ia faapea atu ma le leotele “Ua mate ai le Perenise!”
[E FAIA PEA]