O LE AUUSO NA LEILOLOA

VAEGA 26

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – O LE AU USO SA LEILOLOA.

************************************************

Ua te’a atu lea aso ma ona uiga, ae ua le toe manofo lelei foi le teine o Sosefina, i lona fia va’ai ia Lave. Ona na gata mai lava lona va’ai i le tama, o le aso lea na alu atu ai e momoli o ia i le fale, i le aso na tulei ai la’ua ma Selesitila i totonu o le vaitafe.

Ai ona sa va’aia e le tamaitai o Vaioleti, ia foliga faanoanoa o si ana uo o Sosefina, na ia fa’atu ai se manatu, e alu se latou malaga.

“O fea a tatou o ai?” o le fesili lea a Sosefina.

“E tele lava atunu’u po o motu, e mafai ona tatou o ai, e fa’ate’a ai lou mafaufau mai ia Lave,” o le tali lea a Vaioleti.

O le aso na soso’o ai, i le a’oga, na fesili atu ai Vaioleti ia Sosefina pe sa o la toe mafaufau ma Selesitila, e uiga i le fuafuaga mo se latou malaga, aua o lea ua toeititi o’o i taimi o malologa a le a’oga.

Sa le tali le teine o Sosefina.

O lena aoauli, a’o nofonofo Sosefina ma Selesitila i lalo o se la’au, i le taimi o le malologa, sa toe fesili atu ai Sosefina i lona uso masaga, pe a sona manatu i le fuafuaga a Vaioleti, e alu se latou malaga.

Sa nofonofo ia Selesitila ma fa’alagolago i le la’au ma tapuni ona mata, ma faapea mai, “E manaia foi. Se’i toe mafaufau atili.”

Ua nofonofo le masaga, ua leai seisi e toe tautala. Sa fa’asolosolo le va’ai a Sosefina i tamaiti o le a’oga, ae tau atu lana va’ai i le Perenise ma lana vaega. Na toe manatua ai e Sosefina, ua atoa le vaiaso, e le’i toe fai mai lava le Perenise ia la’ua ma lona uso.

Na tilotilo atu ia Sosefina i lona uso o Selesitila, i lona nofonofo ma pupuni ona mata, ma lona le ano i se mea e tasi. Ma tau ai le mafaufau a Sosefina i le alu o le vaiaso, sa ia va’aia ai lona uso, e taumafai lava e alo ‘ese mai i le Perenise ma lana vaega.

Ma sa faapea ifo ia Sosefina i lona mafaufau, atonu ua uma atu foi sia faalavelave, o le a le toe tupu seisi mea.

Ae na fa’ate’ia o ia, ina ua faapea atu se tagata, “Ou te iloa lau mea sa fai. E le o oe o se tagata lelei. Na e sola ae tia’i lou uso e tau’ave ia le lua faasalaga. Ailoga o se mea lelei lena.”

Ma tepa ifo i luga ia le teine o Sosefina, o lo’o tu i ona tua ia le Perenise.

[E FAIA PEA]