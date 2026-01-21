O LE AUUSO NA LEILOLOA

VAEGA 24

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – O LE AU USO SA LEILOLOA

****************************************

“Faamolemole, fesoasoani mai ia ma’ua ma lo’u uso,” o le musumusu faatopetope atu lea a Sosefina ia Lave.

“O le mea lea o lo’o o’u puipuia ai oe,” o le tali mai lea a Lave.

“Ae a Selesitila?” o le toe faapea atu lea a Sosefina ia Lave. “O lo’u uso. E le mafai ona o’u tu’ulafoa’i i lo’u uso masaga.”

“Aua e te popole ia Selesitila, e sili atu lona malosi, i lo oe,” o le faamatalaga lea a Lave.

E ta’ita’i ‘ese atu lava e Lave ia Sosefina, ae le mafai ona ave’esea ia le tilotilo mai i tua i le vaitafe i le mea o iai ia Selesitila. Ma e savali a ia Sosefina, ae maligi lava ona loimata.

Ina ua taunu’u ia le alii o Lave ma le tamaitai o Sosefina, i le fale a Sosefina ma Selesitila, sa faapea ona savali i totonu Sosefina ae na ia toe liliu mai lava e toe fesili ia Lave, e uiga i lona uso o Selesitila.

Ae peitai, e liliu mai Sosefina, ua leai se Lave.

Ua savali i totonu Sosefina ma sui ona ofu ma nofonofo e faatalitali le taimi e alu atu ai lona uso. Ae e toe malamalama ifo ia Sosefina, ua o’o i le taeao na soso’o ai, ae o lo’o osooso lana uo o Vaioleti i luga o lona moega.

E le iloa e Sosefina le mafua’aga ua fiafia tele ai ia Vaioleti i lea taeao, ae sa le’i ano tele iai ia Sosefina, na o le pau lava le mea o lo’o fia mana’o iai,o lona fia vaai i lona uso.

Sa oso ese ia Sosefina mai lona moega ma tamo’e atu i le potu moe a lona uso ma tu’itu’i i lona faitoto’a. E le’i iloa e Sosefina, o lo’o taofi lana manava, se’ia o’o ina tatala mai e Selesitila le faitoto’a o le potu ma oso atu ia Sosefina, i le opo mai.

Na va’aia e Sosefina le ‘ese o foliga a Selesitila, i lea taeao. E leai ma se foliga fiafia o le teine na fa’aalia i le taeao atoa.

[E FAIA PEA]