VAEGA 20

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – O LE AU USO NA LEILOLOA.

*******************************************

A’o toe fo’i atu le masaga o Sosefina ma Selesitila, i le fale, sa lagona lava e Sosefin le le fiafia o lona uso ia te ia, talu ai lona le tu malosi e lagolago ia lona uso e fa’asagatau i le Perenise ma lana vaega, ma le latou mea lea sa fai ia la’ua, i le kikiina o palapala i luga o la mea’ai.

Ae o le taimi lea, sa matua’i lava se kea iai o Sosefina, ona o la foi e fai foi sina ona le fiafia, ma le popole, ona ua uma lelei le aso, e le’i toe va’ai ia Lave. Ae manatua, ua tolu ai lea o po, ua le toe asiasi atu le alii o Lave, e pei ona sa masani ai.

E savavali atu lava la ia le masaga i le latou fale, ae leai ma se tala a leisi i leisi. Ua na’o le fa’asa’u lava o le tagata ma punou. Ma atonu o le mafua’aga lea na la le’i iloa atu ai ia le agai mai o le Perenise ma lana vaega ma pu’e atu i la’ua.

Na pu’eina e le Perenise ma se alii e igoa ia Sitiveni ia Selesitila ma saisai ona lima ma on mata. Ae oso mai leisi alii o Pone ma mau i lima o Sosefina, ma musumusu atu i lona taliga “Aua e te popole, e vave lava!”

“Pone, aua e te faia lea mea. Talanoa i le perenise!” o le musumusu faatopetope atu lea a Sosefina ia Pone.

Ae toe musumusu mai Pone, “Faatuatua mai ia te a’u!” ma una’i ‘ese a’u ma ou pa’u atu ai i totonu o se vaitafe.

[E FAIA PEA]