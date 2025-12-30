O LE AUUSO NA LEILOLOA

VAEGA 18

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – O LE AU USO SA LEILOLOA.

*************************************************

Na malamalama lelei Sosefina i le faauigaga o le faamatalaga a le Perenise, e uiga i le le agava’a o lona uso o Selesitila, e auai i Tauvaga o le Taumafanafana. O la sa faatatau mai i le la faigauo ma Lave. Ona o Lave o se tagata o le aiga tupu, e le agava’a ia Sosefina, e la te fa’auo.

Ina ua te’a atu le Perenise ma lana au taumulimuli, sa toe nonofo ifo i lalo I le au uso o Sosefina ma Selesitila ma o la talatalanoa i le mea na tupu.

Na faapea atu ia Sosefina i lona uso, “Ou te le malamalalama ia te oe. O lena e te mana’o e avea ma fitafita, ae ou te le’i iloa, o lo’o e fefe ina ne’i fa’asa oe e le Perenise. Sa o”u faapea e le o ‘oe o se tagata e to’ilalo i seisi.”

Ua le tali mai Selesitila ae ua na’o na punou ma tafitafi ‘ese ia mea’ai ia ua fa’aleagaina e le Perenise ma lana vaega, mai i luga o le fala lea o lo’o la nonofo ai.

“E te le malamalama,” o le tala lea a Selesitila ma tu a’e i luga ma savali ‘ese atu. “Ua lava foi lea fia lelei,” o le tala mulimuli lea na lagona atu e Sosefina.

Na umi se taimi o nofo Sosefina ma tilotilo atu i le savali ‘ese atu a lona uso ma tu’ufesili i lona mafaufau, po o le a le uiga o le faamatalaga a lona uso masaga.

O se taimi mulimuli ane, na fa’ato’a malamalama ai Sosefina, ina ua faalogo i faamatalaga i le mea sa fai e Selesitilia i meaai a le Perenise ma lana vaega. Fai mai le faamatalaga sa fai ma ulaga a tagata, na tago ia Selesitila ua matua’i fa’a’o’ona lava ia meaai a le Perenise ma lana vaega.

Ina ua fa’alogo iai Sosefina i lea faamatalaga, sa ia faapea ifo i lona, “Ua matua’i ova le toa faavalevalea o le teine le la.”

[E FAIA PEA]