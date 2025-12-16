O LE AUUSO NA LEILOLOA

VAEGA 14

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – O LE AU USO NA LEILOLOA.

*****************************************************************

Ua na’o le ‘ata’ata lemu ma tago mai i le lauulu o le teine ma faapea mai, “Afai la ou te mana’o, e asiasi mai pea ia te oe, e te mafai ona tu’u lea tulaga i lo ta va? Aua ne’i ta’uina i seisi, se’ia ou iloa ua ta saogalemu?”

Ua tau le mafaufau o Sosefina i si ana uo o Vaioleti, lea na fesoasoani atu ia te ia, e fa’ao’o atu lana tusi ia Lave. Ona ia faapea atu lea ia Lave, “Ia ua lelei, ou te le ta’uina i seisi.”

Na fa’aalia le fiafia o Lave i tali a Sosefina ma ia tago atu i le u’u mai le lima a Sosefina ma sogi atu iai, ma ta’ita’i atu le tamaitai e toe fo’i i le fale.

I le taimi atoa sa toe agai atu ai le to’alua lea i le fale o le aiga a Sosefina, sa le fa’ama’amulu e Lave le lima o le teine o Sosefina, ae ua mau ai lava lana u’u. Ma na avea ma tulaga na fa’afiafiaina ai le loto o le teine o Sosefina.

Ma atone o le mafua’aga lea na le toe alu ai le ulu o le teine o Sosefina, i lana folafolaga lea ua fai ia Leva, ina ia le ta’uina i seisi le la faiga uo, e o’o lava i le uo lelei a Sosefina, le teine o Vaioleti.

Ae ua na’o le pau le tulaga ua mafaufau iai Sosefina, o le malu o le ‘ea i lena po, ma fetu o le lagi, aemaise o le mafanafana o lona lima, lea o lo’o u’u e Lave.

Ua fai ai loa faapena lenei faigauo. E na’o le po lava e sau ai Lave i le tu’itu’i mai i le faamalama o le potu a le teine o Sosefina.

O le po lona lua na sau ai Lave, sa nanaina e Sosefina ia se taumafataga ma se fagu uaina mo se la pikiniki. Ma fa’ato’a fa’amavae le la pikiniki, ina ua amata ona alu ifo I luga ave o le la.

O le po lona tolu sa alu atu ai Lave, ua le sau i lalo le teine o Sosefina, ae ua togi mami i lalo ia se maea, ma pe’a atu ai le alii o Lave ma o la eva ai i totonu o le potu.

[E FAIA PEA]