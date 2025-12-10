VAEGA 12

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – O LE AU USO NA LEILOLOA.

Na leiloa le mea na tau ai le fiafia o le teine o Sosefina, ina ua alu atu le alii o Lave i lona fale i lena po ma mana’o e alu se la savalivaliga.

Ae peitai, ina ua alu le la savalivaliga, sa fa’ate’ia Sosefina ina ua faapea atu le alii o Lave.

“Ua ou fiafia lava ua e talia lo’u mana’o e ta te savalivali i lenei afiafi, ona sa ou mana’o ou te fesili atu ia te oe, e uiga i le tulaga lea o le Alofa.”

“O le manatu o oe, o a’u o se faiaoga?” o le fesili atu lea a Sosefina.

“O la na fai mai le tamaitai o Rasela, e alofa ia te a’u,” o le toe faapea atu lea a Lave ia Sosefina, na toeititi ai lava ona sulu atu agai i luma le tamaitai.

Sa maniti tino o le tamaitai o Sosefina, ina ua pa’u atu lima o le tama o Lave ma taumafai e taofi mai o ia, ina ne’i pa’u atu i lalo.

“Oi, na ou faapea…” o le faapea atu lea a Sosefina, ae ua le uma lana faamatalaga.

“O Rasela o le manamea a le alii Perenise o Tavita?” o le oso atu lea a Lave ma lona manatu, o le faamatalaga lea o lo’o tau fai atu ai Sosefina.

“Ioe, o lo’o alu lava le ulu o le alii Perenise ia Rasela, ae ua uma ona ou suia le mafaufau o le tamaitai,” o le tala lea a Lave ma ata leotele. “E a? E te manatu e le lelei foi la’u fai upu e pei o le Perenise?”

Sa fa’afetai ifo ia le tamaitai o Sosefina, ona o le pogisa o le vaega o le vaomatua ua o’o iai le la savalivaliga, ona ua mafai ona le iloa mai ai e Lave ona foliga i lea taimi. Aua o le taimi lea, ua matua’i vevela a foliga o le teine o Sosefina i faamatalaga a Lave ia e fai atu.

Ae e le faapea, ua vevela ona lagona, ona o le alofa o Sosefina i le alii perenise, pe mafana le la mafutaga ma le teine o Rasela, ae ona o le le mamafa i le alii o Lave, ia le uiga ma le a’afiaga o ana faamatalaga.

Ma na fa’ate’ia le teine o Sosefina ina ua tu fa’afuase’i ia Lave ma liliu mai ia te ia ma faapea mai, “Ae paga lea, ua iai seisi ua ona toe suia lo’u mafaufau mai ia Rasela.”

Ua tu le teine o Sosefina, ua tau le manava ma liliu atu i le alii o Lave.

[E FAIA PEA]