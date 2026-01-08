Vaega e 21

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “O LE AU USO NA LEILOLOA”, i lona vaega e 21.

Na fa’ate’ia le tamaitai o Sosefina ina ua tulei o ia e le alii o Pone ma pa’u atu ai i totonu o se vaitafe.

Sa taia Sosefina i le malulu ina ua pa’u agai i totonu o le vaitafe.

Sa toe mafaufau Sosefina i le tala a Pone ae na te le’i una’ia o ia i totonu o le vaitafe. Ae o le taimi lea na pa’u atu ai ma lona uso o Selesitila, i totonu o le vaitafe.

Na fa’afaigata ona apata a’e i luga ia Sosefina, i le mamafa o lona lausakete ma ona se’evae sa fai. Ae e o lua lava le taumafai o Sosefina e apata mai i luga ma lona tau autilo solo, pe na te iloa atu ia lona uso.

Sa fa’ato’a iloa atu lava e Sosefina ia lona uso o Selesitila, ina ua ia lagona atu le vala’au leotele atu a Selesitila, “E a, e malie?”

Na oso mai ia le Perenise ma fa’apisi mai le vai ma faapea mai, “Ioe, ua makua’i ova lava o le malie.”

Sa taumafai ia Sosefina e soso atu i lona uso, e taofiofi lona uso mai i lona oso atu i le Perenise ma lana vaega lea na una’ia i la’ua i totonu o le vaitafe. Ae o le taimi lena i le teine o Selesitila, ua atili ai le taufe’ai ma lona fia o’o atu i le Perenise po o seisi o lana vaega.

Ua vala’au atu nei ia le Perenise ia Sosefina ma ia faapea atu, “A e sau e kisi mai ia te a’u, ma aua e te lagolagoina faamatalaga a lou uso masaga na e lafo mai, o le a ou faamagaloina oe.”

[E FAIA PEA]