Vaega e 17

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “O LE AU USO NA LEILOLOA”, i lona vaega e 17.

*****************************************

‘Tatou o, tu’u ai pea latou e ‘ai palapala ai pea.” O le faatonuga lea a le Perenise.

Ae o le taimi lea ua vaai atu ia Sosefina i lona uso o Selesitila, ua si’i i luga ona lima ma u’u ana moto.

E le’i iloa e Sosefina, pe ua iloa mai e le Perenise ma lana vaega ia le tu a Selesitila ma u’u ana moto, ae na pau le tulaga na malamalama lelei ai Sosefina, a o’o le lima o lona uso i le Perenise, e leai lava seisi faaiuga, na’o le falepuipui lava.

“E faamalie atu i lau Afioga i le Perenise,” o le tau fa’alalolalo atu lea, a Sosefina, i le Perenise, ae sa avea lea taga ma tulaga na matua’i ita ai le teine o Selesitila.

Ua liliu mai le Perenise ia Sosefina ma ia faapea mai ia Sosefina, “Fai lou uso e fa’ali le moni o lona salamo, e ala i le le auai i le tauvaga o le taumafanafana.”

“E a e te pala’ai ina ne’i o’u malo?” o le oso mai lea a Selesitila.

“E te le agava’a e tauva!” o le ‘e’e lea a le Perenise. “O ai lou manu e te fia tauva mai ai ia matou?”

“E lelei ae e talanoa i lou uso, semanu e le’i o’o i se tulaga matuia,” o le tala mulimuli lea a le Perenise ma toe liliu ma savavali ese atu ma lana vaega.

O lena po, sa tonu i le mafaufau a le teine o Sosefina, a toe alu atu ia le alii o Lave, o le a ia tago e tuli ‘ese.

Ona ua ia malamalama lelei lava i le faauigaga o le faamatalaga a le Perenise, e uiga i le le agava’a o lona uso o Selesitila, e auai i Tauvaga o le Taumafanafana. O la sa fai mai ia le Perenise, e uiga i le la faigauo ma Lave. Ona o Lave o se tagata o le aiga tupu, e le agava’a ia Sosefina, e la te fa’auo.

[E FAIA PEA]