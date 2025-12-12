Vaega e 13

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “O LE AU USO NA LEILOLOA”, i lona vaega e 13.

***********************************************

Sa fa’ate’ia le teine o Sosefina ina ua tu fa’afuase’i ia Lave ma liliu mai ia te ia ma faapea mai, “Ae paga lea, ua iai seisi ua ona toe suia lo’u mafaufau mai ia Rasela.”

Ua tu le teine o Sosefina, ua tau le manava ma liliu atu i le alii o Lave.

“O a’u ua alu lo’u ulu ia te oe,” o le faapea mai lea a Lave, na toeititi lava a matapogia ai le teine o Sosefina. “Ae ou te le iloa po o se mea lelei lea tulaga.”

Ua faanunumi le muaulu a le teine o Sosefina, ona ua na le mautonu pe aisea ua faapea mai ai le tala a le alii o Lave.

Sa manatu ifo Sosefina, “Afai e mafai ona e (Lave) gaoia ia le teine a le Perenise, o lona uiga e ta’u mai ai e te le fefe i se mea, po o so’o se tasi.”

Na fai sina umi o tu Sosefina e aunoa ma se faamatalaga, ona ia faapea atu ai lea ia Lave.

“Ae e mafai ona suia lou mafaufau mai ia Rasela, a ea?”

Ua le mautonu Lave i se tali e tali atu ai le faamatalaga a Sosefina, ae ua na’o le ‘ata’ata lemu ma tago mai i le lauulu o le teine ma faapea mai, “Afai la ou te mana’o, e asiasi mai pea ia te oe, e te mafai ona tu’u lea tulaga i lo ta va? Aua ne’i ta’uina i seisi, se’ia ou iloa ua ta saogalemu?”

Ua tau le mafaufau o Sosefina i si ana uo o Vaioleti, lea na fesoasoani atu ia te ia, e fa’ao’o atu lana tusi ia Lave. Ona ia faapea atu lea ia Lave, “Ia ua lelei, ou te le ta’uina i seisi.”

[E FAIA PEA]