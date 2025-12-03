Vaega e 11

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “O LE AU USO NA LEILOLOA”, i lona vaega e 11.

**************************************************

Na alu lena aso atoa o taumafai lava ia le teine o Sosefina, e va’ai se fa’ailo mai i le tama o Lave, e iloa ai e Sosefina, ua na maua lana tusi.

I le taimi o le latou malologa, na o latou nonofo faatasi ai ma isi a la uo, i lalo o se la’au ma talie ma talatalanoa, ma ‘a’ai faatasi. Ma sa fa’asi’usi’u mata atu lava iai Sosefina, ae sa leai se tepa mai pe ata mai iai o le alii o Lave.

Ua amata ona alu ifo le ita o le teine o Sosefina, ma ia mafaufau faapea, ‘ana e latalata mai, ua ou a’aina oe.”

Ua tu’ua le a’oga ma ua ta’ape tamaiti a’oga i o latou aiga. Na alu lava le teine o Sosefina, ae ua matua’i le lelei sona lagona i lena taimi, ona na uma lelei lava le a’oga, e leai lava ma se kea atu iai o Lave.

Ae o lena afiafi, ina ua mae’a meaai o le afiafi ma ua alu atu Sosefina, e fai ana mea’aoga ma ta’oto’oto i luga o lona moega, ae ona fa’alogoina loa le pa’o o lona faamalama, ua tau ai se tama’i ma’a.

Ua tamo’e faatopetope atu Sosefina ma toeititi lava pa’u atu aga’I i le faamalama. Ma ina ia vaai atu i lalo, o lo’o tu mai ai le alii o Lave.

O se taimi muamua lava lea ua o’o mai ai Lave i lona fale i le po.

Ua oso fa’atopetope atu le teine o Sosefina, ua oso i fafo o lona faamalama, ma o la savavali faatasi atu ma Lave, agai i le vaomatua.

“Ua ou fiafia lava ua e talia lo’u mana’o e ta te savalivali i lenei afiafi,” o le tala lea a Lave i le teine o Sosefina. “Ona sa ou mana’o ou te fesili atu ia te oe, e uiga i le tulaga lea o le Alofa.”

“O le manatu o oe, o a’u o se faiaoga?” o le fesili atu lea a Sosefina.

“O la na fai mai le tamaitai o Rasela, e alofa ia te a’u,” o le toe faapea atu lea a Lave ia Sosefina, na toeititi ai lava ona sulu atu agai I luma le tamaitai.

[E FAIA PEA]