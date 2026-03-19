Vaega e 41

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “O LE AU USO NA LEILOLOA”, i lona vaega e 41.

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Ua taliaina nei e le Tupu o Katoni ia le talosaga a le toeaina o Siaki ma sa faapea ona punou to’ele ia Siaki ma fa’aleoina lana tautoga i le Tupu. Ma ina ua taumafai ia le teine o lapata’i atu i le Tupu, ona o lona le talitonuina o Siaki, sa le amana’ia o ia e le Tupu.

Ua mae’a ona faaleoina le tautoga a le toeaina o Siaki, ona faapea atu lea o le Tupu, “Ua ou taliaina lau tautoga. O lo’o iai se fale tuai o lo’o tu lata i le tuaoi o o’u fanua. E mafai ona fa’atu ai iina ia ia sou fale gaosi u’amea. O a lava u’amea e te mana’omia, o le a mafai ona tu’uina atu, e te galue ai.”

Ua atili ona le mautonu le teine o Selesitila, i uiga ma foliga fa’aalia a le toeaina o Siaki. Ae ua leai se taimi e talanoa atu ai ma le Tupu e uiga i ona lagona, ona ua soso’o mai ma se lo’omatua, ma tu i luma o le Tupu.

“Lau afioga i le Tupu,” o le tala mai lea i le lo’omatua, “Ua ou aumaia ni meaalofa mo lau afioga.”

Ae tali atu le Tupu, “Ua lava lau tautoga mo le taimi nei.”

Ae peitai, sa ‘a’apa atu le loomatua i totonu o le taga o lona ofu ma se’i mai se ‘ie uliuli ma ia toe faapea atu i le Tupu, “Ae o lea ua ou sau ma se meaalofa e le aumaua.”

“O le ‘ie lenei, sa gaosia e lau tama teine i silika na gaosia e pogaleveleve. O se ‘ie e mafai ona taofia ia le ma’ai o so’o se naifi, ae e pei o se tino o se pepe pe a pa’i i lou tino,” o le toe fa’apea atu lea o le loomatua, lea o lo’o tu i luma o le tupu.

Na fai sina umi o tu le teine o Selesitila ma fa’ataupupula atu i le lo’omatua o i luma o le tupu. Ae e le’i toe tali atu iai le tupu, na oso atu Selesitila ma ia faapea atu.

“Na e fai mai e tele au meaalofa sa aumai mo le tupu, ae lea na’o le tasi le meaalofa o lo’o o’u vaai atu iai.”

Sa fa’ate’ia le lo’omatua i le fa’alogo mai i le leo o le teine o Selesitila. Ma ia faapea atu ia Selesitila, “A’o ai oe e te tautala mai ai?”

“O a’u o lana auauna,” o le tali mai lea a Selesitila.

“Lau afioga i le Tupu, aisea ua e tu’ua ai lenei teine e tali mo oe?” o le fesili lea a le lo’omatua i le tupu.

Ua tilotilo atu le tupu ia Selesitila ma ‘ata ona ia faapea atu lea i le lo’omatua, “Aua e te amana’ia fua o ia, o lo’o faatino lona tiute.”

Ua faapea mai loa lo’omatua, “E fai sina atamai o lau ‘au’auna. Ia ua lelei, o le a fa’ameaalofa atu le ‘ie lenei, e aunoa ma se totogi.”

[E FAIA PEA]