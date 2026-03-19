VAEGA 40

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – O LE AU USO NA LEILOLOA.

A’o fa’aauau ona fa’asolo le va’ai a Selesitila, sa tau lana va’ai i se toeaina o savali sa’o mai lava i le nofoa a le tupu. Ua tu sa’o i luga ia Selesitila ma fa’ataupupula atu i le toeaina ma ni alii se to’alua i ona tafatafa, a’o savavali mai.

Ina ua o latou taunu’u mai i luma o le nofoaalii a le tupu, sa o latou ifo ma faapea mai le toeaina, “Atonu ua o’o mai i lau afioga ia tala’aga o lo’u nei tagata. O a’u sa gaosia le pale o lo’o taoto nei i luga o lou ao. O a’u o Siaki, ma ua leva ona fa’afalepuipui ma le tupu muamua, le aua ta’oto nei i lona oliolisaga tumau.

“Ua ou o’o mai i ou luma i lenei afiafi, lau afioga i le tupu, e talosagaina le toe fa’atagaina o a’u, ou te toe fo’i mai I totonu o le tatou malo.”

“Sa fa’ate’a oe ma le malo, pe sa e alu ‘ese i lou lava loto fuatiaifo?’ o le fesili atu lea o le Tupu i le toeaina o Siaki.

O le taimi lea sa tu lava le teine o Selesitila ma fa’ataupupula mai ia Siaki. Ma ia manatua, o Siaki, o se tagata gaosi u’amea. E le gata i lea, e mafai foi ona ia fa’aaogaina mea ola e gaosi ai ni au’upega.

Na tali mai Siaki i le fesili a le Tupu, o ia na tauto i le Tupu muamua, e avea ma auauna. Ma ina ua tuli’esea le tupu tuai mai i le malo, na alu atu ai lava ma le toeaina o Siaki.

“Ae o lea ua maliliu uma tupu tuai, ua ou naunau ina ia mafai ina ia ou toe fo’i mai e tautua lau Afioga,” o le fa’atalosaga atu lea a Siaki.

Na fai sina umi o nofonofo ia le Tupu ma fa’ataupupula atu ia Siaki. Ae o le taimi foi lea i le teine o Selesitila, ua le ave’esea lana pupula mai ia Siaki, i lona taumafai e mate le togafiti a le toeaina lea o lo’o tau fai.

“Ia ua lelei,” o le tali atu lea a le Tupu. “O le a toe talia oe i totonu o le malo. Ae ia e tauto mai ia te a’u i le po nei, ona o’o lea taeao, e fa’afeiloa’i aloa’ia oe e le Faamasinoga Maualuga.”

[E FAIA PEA]