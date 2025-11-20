O LE AU USO NA LEILOLOA
Vaega e 07
Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao
E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.
Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “O LE AU USO NA LEILOLOA”, i lona vaega e 07.
********************************************
Ua alu nei le tamaitai o Sosefina e su’e lana uo mamae o Vaioleti, e saili ai se fa’ai’uga o lona mafatiaga, e tusa ai ma le tusi sa tu’uina e Lave i totonu o lana ato.
O lo’o tusi mai ai Lave, e fia feiloa’i fa’alilo ma Sosefina.
Ae e maua atu e Sosefina ia le teine o Vaioleti, o lo’o feagai foi o ia ma ana fo’i tamai puapuaga.
“Sa ou asiasi atu i le lalolagi o tagata ma fai le mea e masani ona ou fiafia e fai i tagata. O le fa’agoto o va’a ae matamata I le malelemo o tagata ma le osofa’ia o i latou e i’a fe’ai o le moana,” o le faamatalaga lea a Vaioleti.
“Ae sa ou toe manatua le tala a lo’u tina,” o a Vaioleti lea. “Sa fai mai lo’u tina ia te a’u, e tatau ona agaalofa i tagata. Ma ia lapata’ia a’u e aua ne’i pei o isi, le taufe’ai.”
Sa fai sina tiga o lo’u loto i le faamatalaga a Vaioleti, e uiga i lapata’iga a lona tina. Ona ua toe fafagu mai ai ia te a’u, le leai o ni o’u matua ma lo’u le manatua o o la foliga.
“O le a la lau mea sa fai?” o la’u fesili atu lea, e kavakava ai le tiga o lo’u loto.
Sa sisi’i tau’au o Vaioleti ma fai mai, “Na fa’aauau pea ona o’u faagotoina va’a ma matamata i le magoto atu o tagata i le moana loloto.”
“Atonu sa tatau ona ou faalogo i lo’u tina,” o le tala lea a Vaioleti ma liliu mai ia te a’u ma toe faapea mai, “Ou te le iloa pe sa iai se taimi na ou a’oa’o ai ina ia ou agalelei atu. O le a sou manatu?”
Sa le mafai ona ou tali atu, ona e iai taimi, ou te fefe ai i uiga a Vaioleti.
“A e fesoasoani mai i la’u mataupu lea, atonu o le a faitau lena, o lo’o e agalelei,” o la’u tali atu lea ia Vaioleti ma ‘ou ata leotele.
[E FAIA PEA]