Vaega e 05

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “O LE AU USO NA LEILOLOA”, i lona vaega e 05.

Tatou toe o’o atu i le amataga, i le mea na sese mai ai lava.

Na amata lava ina ua tu’u e le alii o Lave ia se fasipepa i totonu o la’u ato. Atonu na mafua ona ia faia lea tulaga, ona o tulafono o le maota o le Tupu, lea e a’oa’o ai e faiaoga ia fanau a tagata maualuluga ma mau’oa – ma matou – i tala faasolopito ma ta’aloga tau mate ma mataupu o le vaai fetu ma isi lava mataupu e mafai ona aoga ai o matou tagata i totonu o le nu’u.

O Lave, o se soa pito talavou lea a le Perenise o Elia, o se tagata ua sili ona aulelei i le vaai ma lona leo, a ‘ata e pa’u’u mai apu mai i luga o le la’au.

O le mafua’aga lea sa ou masalosalo ai i le tusi lea na tu’u e lana auauna o Lave i totonu o la’u ato.

Mata ua na ia iloa mai a’u?

Na iai se aso, a’o faia a matou toleniga, ae sa faitau sa’u tusi, na ou matua’i te’i lava, i le tilotilo mai o Lave i luga o lo’u tau’au, i la’u tusi o lo’o faitau ma le ata o se tarako, o lo’o fasiotia ia se purinisese, i se naifi umi.

“O le a sou lagona? I lou faitau i na ituaiga tala?” o le fesili lea a Lave?

Na iloa mai e Lave ia lo’u matamuli, ona o ia o se tasi o auauna a le Perenise, e le masani ona o latou talanoa mai ia matou.

“Ou te fiafia foi e faitau tusi,” o le tala lea a Lave ma lana ata taufa’alili. “Atonu ou te fiafia foi ia te oe.”

O le lona tolu o aso, ae o’u mauaina lana tusi i totonu o la’u ato.

[E FAIA PEA]