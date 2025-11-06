Vaega e 03

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “O LE AU USO NA LEILOLOA”, i lona vaega e 03.

E le’i uma lelei atu le faamatalaga o le tala a le alii o Elekana, ae feosofi mai ana uo, o Maria ma Nevo, i le tatu’i o ia.

Ae e le’i ita ai Elekana, ae ua na’o le ‘ata leotele ma fai mai, “E a lena tala, e le manaia?”

“O na ituaiga tala faapena?” o le fesili mai lea a Maria. “Sa fai atu e fai mai se tala manaia, i se tama ma se teine, ae faamatala mai na tala aitu.”

“E tasi lava la’u tala e fai atu ia te oe ma lau tala lea na faamatala,” o le oso atu lea a Nevo ma le ata. “O le makua’i fa’avalevalea o ga keige ga faaipoipo ma le alii lega o Fialelei.”

“O le a le uiga o lau tala?” o le fesili mai lea a Elekana. “O le mea na ia oe, o lou faamasino tele. Ua mafua ona ioe iai nei tamaitai i le alii o Fialelei, ona o le Alofa.”

O le to’atolu lea, o ni uo mafana lava, talu mai o laiti. Ma o afiafi uma, e fa’asolosolo lava fale o aiga e tolu, a le to’atolu lea, e tafafao ma momoe ai. Ma ua masani ai foi o latou aiga, i le sauniga a le toatolu lea.

Ma o ai lava le tagata, e ana le fale e momoe ma tafafao ai i lea po, o le tagata lea, e tatau ona faamatalaina se tala, ae e le’i momoe.

O le po la lea, o le alii o Elekana ua o’o iai le fa’asolo, e ‘a’ai ma momoe ai le to’alua lea i lona fale. Ma o ia foi lea ua gafa ma se tala e faamatala, ae e latou te le’i momoe.

“Ia ua lelei, lea la’a toe alu atu leisi a tatou tala,” o le faapea mai lea a Elekana ma ‘ata leotele.

“Afai o se ata aitu, ou te matua’i o’u sasaina lou ulu i le aluga,” o le oso mai lea a Maria.

Ua na’o le ata o Elekana ma toe amata lana faamatalaga.

“I aso a la ua leva, sa iai se tamaitai aulelei ma le poto tele. Ma sa toatele nisi na faapea, ona o le aulelei ma le poto o lenei tamaita, ai sona fiafia i aso uma. Ae peitai, e le moni lea faamatalaga.”

[E FAIA PEA]