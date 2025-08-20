Amataina le fa’amasinoga a Papali’i Sia Figiel
Apia - SAMOA
O le aso Gafua (i Samoa) na se’i mavae atu (aso Sa i Amerika Samoa), sa amataina ai le faamasinoga o le tamaitai tusitala o Papalii Sia Figiel, lea o lo’o molia i le fasioti tagata, fasioti tagata le fuafuaina, fa’ao’o o manu’a tuga i le tino o se tagata ma le taulimaina o se a’upega (naifi ma se samala).
E fa molimau mai i le itu a leoleo, sa amataina ai le faamasinoga ma ina ua amata ona fa’aali ata o le tino maliu o le tamaitai polofesa ia Sinavaiana Dr. Caroline Gabbard, sa amata ona tagi Papalii, ma taofia ai e le faamasino ia le faamasinoga, mo se 10 minute.
E tusa ai ma ripoti a leoleo, o Sinavaiana, sa fa’amautu i Siusega ae na alu atu i le fale o Papalii, i Vaivase, ia Me 24, 2024, lea na maua ai lona tino maliu, i le tolu aso mulimuli ane, talu ona maliu o ia.
Ina ua tupu le fa’alavelave, e tusa ai ma tuua’iga faasaga ia Papalii, sa ia fa’aaogaina ai le taavale a Sinavaiana e malaga ai ma nofo i le po, i se fale mata’aga i Vavau.
O le aso 25 o Me, 2024, na tu’ua ai e Papalii ia Vavau ma alu atu asi sona aiga i Lotofaga, lea na nofo ai i lea po. Ae o le taeao na soso’o ai, Me 26, 2025 sa faamatalaina ai e Papalii i lona aiga, ia le faalavelave na tupu, ma logoina ai loa leoleo.
O le molimau muamua o le faamasinoga, o le susuga i le leoleo (Corporal) Peter Fuimaono, lea sa pu’eina ata o le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma e tolu ni tusi ata sa ia tu’uina atu i luma o le faamasinoga, mai i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, o le tino maliu o Sinavaiana i le fale maliu a le falemai faapea le taavale a Sinavaiana. Ma e ta’i fa ata o vaega ‘ese’ese ia, sa ia tapu’eina, mai i itu ‘ese’ese.
O le tusi muamua, sa faamatalaina ai le tulaga sa ta’atia ai le tino maliu, ma le auala na iai ina ua maua faapea ona siosiomaga, i le mea sa tupu ai le faalavelave. Lea sa molimau ai Fuimaono, sa iai se taga pepa lapisi lanu uliuli sa tu’i i se fao, i le faitoto’a o le fale ta’ele, ma ina ua ia (Fuimaono) tatalaina le faitoto’a, sa ia va’aia le ta’atia o le na molia, i luga o le fola o le fale, ua amata ona faaleagaina lona tino.
Ma a’o faamatalaina e Fuimaono ia ata o le tusi lona lua, lea sa fa’aalia ai le tulaga na iai le tino maliu, o le tamaitai polofesa, o iina na amata ona tagi ai Papalii. Ma sa faapea ona taofia ai loa e le Afioga i le Faamasino ia Fepuleai Ameperosa Roma, ia le faamasinoga mo sina 10 minute, a’o feagai atu le tamaitai loia ia Unasa Iuni Sapolu, i le tau fa’ato’ato’a o Papalii.
Ina ua toe amataina iloiloga a le faamasinoga, sa ta’ua e Fuimaono le pu’eina uma o ata, i le aso 26 o Me, ina ua mae’a ona logoina leoleo e tusa ai ma le fa’alavelave, ma ua ave faapagotaina ia Papalii.
E tusa ai ma molimau a le aufaigaluega o le fale mata’aga i Vavau, o le aso Faraile, Me 24, 2025, na taunu’u ai Papalii i lo latou nfoaga i le 6:00 i le afiafi, ma sa na’o le alii faigaluega ia Mita’i Liliau na galue i lea taimi.
I le molimau a Mita’i, ina ua taunu’u Papalii, sa mana’o e moe i le po lea i se tasi o fale i luga o le matafaga, ae sa musu Mita’i, ona e le o ola le uila i fale ia, ma e leai foi ni moega. Ae peitai, sa finau pea Papalii, i lona fia nofo ai i se tasi o fale.
Ona vala’au lea o Mita’i ia Losalosi Malologa Tu’u, lea e va’aia ia fale i luga o le matafaga, ma sa faatonu mai e Losalosi ia Mita’i ina ia aua ne’i nofo Papalii i se fale. Ae peitai, ina ua mae’a feutagaiga a Papalii ma le aufaigaluega, sa faatagaina ai loa o ia, e nofo i lea po, e aunoa ma se uila ma sa nofo ai fo’i ma Mita’i, ona sa fefe o ia (Papalii).
Sa fa’aauau le molimau a Mita’i e faapea, o le 5:00 i le taeao na soso’o ai, na te’i ane ai i luga, ua leai se Papalii, ae o lo’o paka le ta’avale i fafo. O lea, na ia alu ai loa e saili le tamaitai ae peitai, sa na le’i mauaina Papalii. O lea, na ia toe vala’au ai loa ia Losalosi, ma sau ai Losalosi, ma o la o faatasi e saili Papalii.
Na o’o le la sailiga i tuaoi ae sa le’i mauaina Papali. Ma na faamatala foi Losalosi i lana ia molimau, le latou fetaui ma ni tamaiti laiti se to’alua ma fesiligia i latou pe na va’ai i se fafine, ae na tali tamaiti, e leai. Ae sa ou le latou ta’ifau agai i tai. Ma o lea, na mulimuli atu ai loa Losalosi ma Mita’i, i tamaiti ma le latou ta’ifau.
Sa faamatala e Losalosi lona vaaia o ni vae o se tagata i se nofoaga o iai ni ma’a, ma ina ua o latou taunu’u atu, o lo’o taoto mai Papalii ae o lo’o ufiufi ona mata i ni laugapapa. Ma sa taumafai Losalosi e lomi le muaulu a Papalii ma ona tau’au ma taumafai e fafagu.
Ae sa fai mai Papalii, se’i tu’u atu ni itula se lua, e ta’oto’oto ai ae peitai, sa musu ia Losalosi, ona sa le’i mana’o, e tu’ua’ia o ia pe a tupu se faafitauli i le ua molia.
Ona toe savavali faatasi mai uma lea o i latou i le matafaga, ae na faapea atu Papalii ia Losalosi, e le mafai ona alu leaga ua pe lana taavale. Ae ina ua tago Losalosi i le ki le taavale, sa ola mai le taavale, ma malaga ese atu ai loa Papalii.
O le aso 27 o Me, 2025 na toe feiloai ai Losalosi ma Papalii, o agai atu ma ni leoleo se to’alua. Ina ua fesiligia Losalosi i le mafua’aga na toe fo’i atu ai leoleo ma Papalii i Vavau, sa tali o ia, na o atu e saili se ato lea na maua i ma’a ia na ta’oto’oto ai Papalii, i le taeao o le aso Toonai.
I le molimau faamomoi loto a le tausoga a le ua maliu, o Koreti Wulf, sa ia faamatalaina ai lo latou taumafai, e faafeso’ota’i ia Sinavaiana (le ua maliu) i le faaiuga o lena vaiaso, ae peitai, sa le’i tali e ia ana telefoni e lua.
Ma sa faapea foi ona o latou agai atu i le fale a le na maliu, i Siusega, ae peitai, sa latou va’aia le le’i iai o seisi ma o iina na latou vala’au atu ai loa i le falemai, e sailiili pe sa iai se faalavelave tau taavale, ua o’o atu ai i le falemai, ae na tali mai le falemai, e leai.
Ona vala’au loa lea o le aiga a le na maliu, i le ofisa a leoleo, i le aso Gafua, Me 27, 2024 ma o iina na talosagaina ai lo latou o’o atu i le ofisa a leoleo. Sa ta’ua e Wulf, le fa’ailoa atu e le sui Komesina ia i latou, le taumafai o le ofisa a leoleo e saili ni aiga o le na maliu, ma ua faafetai, ona sa o latou valaau atu.
Na fa’afaigata ona taofia le maligi o loimata a le molimau, ina o ia faamatalaina ia faamatalaga sa tu’uina atu ia i latou i le ofisa a leoleo, ma mulimuli ane, i le fale maliu a le falema’i ina ua o latou agai atu iai, e fa’amaonia le tino maliu.
E pei ona sa molimau Wulf, na iai Sinavaiana i se tulaga mata’utia. Ina ua fesiligia o ia pe na iai ni uo a le na maliu, sa tali Wulf, e na te le iloa, ae sa malaga atu le na maliu i Samoa, e fai ni ana suesuega, ona o sana tusi o le a tusia, e uiga i le Afioga Tupua Tamasese.
O Wulf, o le molimau lona fa lea i le aso Gafua. Na fa’aauauina le faamasinoga, i le aso na soso’o ai.