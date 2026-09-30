Aloaia e le malo o Samoa alii ma tamaitai o galulue i le Matagaluega a Leoleo ma le Falepuipui

La’aaulialemalitoa: “O le toniga lena e te la’eiina i le taeao nei, o le fa’ailoga o le pule, e malu ai Samoa”

Na aloaia e le Faigamalo ma le Minisita o Leoleo, a Samoa, ia le tautua a alii ma tamaitai e to’a 14 ua maliliu a’o fa’atino o latou tiute i totonu o le Matagaluega o Leoleo ma Falepuipui, i se sauniga faapitoa sa faia i le aso Lua (i Samoa) Setema 29, 2026, lea na auai ai le Afioga i le Palemia, le Laaulialemalietoa Leuatea Polataivao Schmidt ma aiga.

Sa fa’ataunu’uina lenei sauniga taua, i luma o le Fale a le Malo faatasi ai ma se savali fa’aaloalo i le ‘Beach Road’, na auai ai ofisa ‘ese’ese a leoleo.

I lana saunoaga faapitoa, sa saunoa ai le afioga i le Palemia e faapea, “O le nuanua o le alofa, o le feagaiga lena o lo’o folau ai i tatou, e o’o mai i le aso.”

“O le aso, Setema 29, 2026, e faamanatu ai le aso faapitoa, o alii ma tamaitai leoleo. O se aso e tatou te manatua ai, faamamalu ma faafetaia, alii ma tamaitai leoleo, sa latou filiga i le asaina ma le tautuaina, tauaveina, o tiute faaleoleo mo le saogalemu o Samoa.”

Aemaise ai i latou ua fa’ilagi le folauga, a’o fa’atinoina a latou tautoga, e avea ma malu o le malo o Samoa.

Na saunoa le afioga i le Palemia, “E tatou te manatua ai pea i latou uma. E ui i lo tatou valavala i le maliu ma le oti, ae tatou te manatua pea, lo latou sao ma lo latou soifua auauna.”

Sa tima’i mai foi La’aulialemalietoa, i le aufaigaluega a le Matagaluega o Leoleo ma Falepuipui, “O le tautua faaleoleo, e le na’o le ofuina o le toniga. [Ae] o le talia lea o lau tautoga, e faatino ai lou tiute, e puipui ai tagata, ma meatotino, tausi le filemu, faamalosia le tulafono ma tautua Samoa.”

“E moomia ai lo outou loto tetele, amio pulea, faamaoni ma le fa’aaloalo i tagata lautele.”

Sa ia fa’ailoa mai foi e faapea, “[I le tele] o taimi, e galulue ai leoleo, i tulaga le faigofie, e tali atu ai pe a manaomia e tagata ia le fesoasoani. Ma e faamuamua le saogalemu, ma le puipuia o tagata lautele, ae ono a’afia ai lo latou saogalemu.”

“O le aso, tatou te faailoa atu ai lo tatou agaga fa’afetai ona o lena tautua. Tatou te faafetaia foi aiga, paolo ma gafa, nu’u ma afioaga, sa lagolagoina i latou nei, i tausaga uma sa faatino ai le latou tautua, mo Samoa.”

“Ae paga lea mo nisi, o le taimi pito sili ona faigata, pe a maimau ai soifua, a’o alo e tautua Samoa,” o le saunoa mai lea a le afioga i le Palemia, ma ia ta’ua ai e faapea, “O le aso, ua tatou o mai faatasi ai e tatou te manatua pea le latou ua maliliu, tainane o latou, a’o latou alofaiva e tautua Samoa.”

Ma ia saunoa mai, “E le mafai i ni upu ona faatumutumuina avanoa ia. Aua ua tuua e se tasi ua pele, mo aiga, mo matagaluega, nu’u ma afioaga, ona ua fa’ilagi le folauga. Matou te faaamamaluina le latou tautua mo Samoa.”

Ma sa ia ta’ua ai foi e faapea, “O lenei faamoemoe, ua faamanatuina i le aso, e fai lea ma faamanatuga, o le soifua tautua, soifua auauna, i le faatinoga a i latou nei e to’a 14, aemaise i latou ua maliliu, sa tautua i le malo o Samoa, aemaise le matagaluega o leoleo ma falepuipui.’

“O le latou soifua tautua, e faamantu mai ia te i tatou, o le toniga lena e te la’eiina i le taeao nei, o le fa’ailoga o le pule, e malu ai Samoa.”

Na faapea foi ona ia saunoa e tusa ai ma le tele o faafitauli, tele o faalavelave, ua feagai ma le atunu’u, e le o manaomia, ae tasi le faatinoga, o le matagaluega a leoleo.

Ma ia aveina atu ai se “fa’amalosi’au, valuvalusia pea a’a o le laau, i o outou faiva alofilima, e le faigofie. A’o lo outou tautua matapalapala, tautua malo, tautua o’o ma le tautua toto, aua Samoa, e leai se iota o lo outou afu, e maligi fua, silafia le Atua mea uma o lo outou tapena iai.”

Sa ia toe faamanatu atu i sui malu o le malo, o le manulauti a le atunu’u “O nei, E fau ai taeao. Tautuana ma outou le mau a le atunuu.”

“Afai ae le malu Samoa, ma e masalosalo i lou valaauina I le taimi nei. Tatala lelei le toniga ma e fo’i i le tou aiga,” o lana toe fautuaga lea.