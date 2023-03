“SUIA LE FUAFUAGA SOIFUA MALOLOINA A LE SETETE”

Mo le Faatonu,

O lenei tusi o se taumafaiga ina ia tatou va'ava'ai i ni tulaga e lē o atoa ona lelei i galuega o le tausiga o soifua i le Vaega o le "Primary Care." O le Primary Care po o le "Tausi Muamua" (ua ou faaliliuina), o talavai muamua peā mana'omia e tagata se foma'i, ae lē o se gasegase faafuase'i. O foma'i faapitoa latou mo le Tausi Muamua, e va'aia so o se tagata i potu talavai. Oute fia ofoina atu fo'i, ni manatu e mafai ona fesoasoani i fuafuaga a le Faigamalo Amerika Samoa ma le ta'ita'iina o Tausi Muamua. E taūa ona tutusa avanoa mo tagata uma iinei i AS e filifili ai le tagata po o fea e fiafia e fai ai lana talavai Tausi Muamua.

I le 2018, sa fono ai ta'ita'i o le ASG ma Bishop Vaifanua Mulitauaopele, o se veterieni i Vietnam ma se faifeau, o lona faletua o Eva, faapea Stuart Hamilton, MD mai le Eau Claire Cooperative Health Center, i Columbia, South Carolina. Sa latou talanoaina se taumafaiga fou e faatulaga se Tausi Muamua, e le o se pisinisi a'o le non-profit ma e galulue ma tagatanuu, o le Mission of Hope Board, Amerika Samoa. E lagolagosua e le Cooperative Health Center i SC ma e aumai ai se foma'i ma se RN e sili ona a'oa'oina ma agavaa ua laisene i Amerika e faigaluega i le Potu Talavai MOH. Sa ta'ua e le ASG Medicaid Director e laiti nai upu e sui i le Medicaid State Plan a Amerika Samoa, e mafai ai e le Potu Talavai MOH ona maua le Medicaid Reimbursement e totogi sa'o mai le Medicaid mo galuega e faia i le Potu Talavai MOH. I lenei 5 tausaga, ua leai se gaioiga po o se leo mautǖ mai ta'ita'i o le ASG i le talosaga a le MOH, AS. Peita'i, sa galulue le MOH, AS; ua i ai le fanua, faapea le ata o le fale, ua saunia alatupe e fau ai le fale, ua i ai sauniuniga mo sapalai ma mea faigaluega, ma ua faatalanoaina fuafuaga mo foma'i laisene i Amerika e faamautu pe a o'o i se taimi e talafeagai. Mo le Potu Talavai MOH, e mana'omia ona maua sa'o le vaega o tupe a le Medicaid faapei o fafo i nofoaga ua ta'ua ua sili ona maualuga le lima vaivai i tulaga o tupe. E faapenā tatou i AS, o le mea lea e matuā mana'omia ai ona maua tupe mai le Medicaid e totogi ai galuega.

Ae afai fo'i e fai ni suiga o le Medicaid State Plan, e aogā fo'i e faaopoopo ai tagata faigaluega auā o le a maua ni tulaga fou e faaopoopo ai ni isi galuega mo tausi soifua, ma isi ua a'oa'oina ma agava'a i le matagaluega o le tausiga o soifua, ma i latou e lagolago i totonu o ofisa.

I le taimi nei, o le Vaega a le Medicaid i Amerika Samoa e lē lagolagoina le tausiga o soifua ina ia mafai ona maua le avanoa mo le tele o vaega eseese ma ituaiga tausiga eseese o le soifua ma gasegase. Ua na o le Malo o AS ua faatagaina ona faatupeina galuega tausi muamua ma ni isi Potu Talavai e loto i ai latou. Mai le tele o tausaga ua tuana'i, sa taumafai ni isi o tagatanu'u e amata ni Potu Talavai, ae e le sapasapaia e le AS Medicaid. O se Potu Talavai Tausi Muamua ua i ai ni tusi molimau ma ua faamaonia i tulafono a Amerika, e faapei o le VA Clinic, e lē mafai ona tatou maua mo tatou tagata lautele, ona o tulaga o lo o i ai AS pei ona taua muamua. Ae peita'i, o le MOH, AS peāfai e maua se avanoa, o le a mafai ona faatino se Potu Talavai Tausi Muamua ona o le fesoasoani a le Eau Claire Cooperative Health Center sa tōtōina le fatu e Bishop Vaifanua Mulitauaopele ae le'i amia o ia e le Atua.

O lenei tusi ua saunia ma le agaga maualalo. O a'u o se RN, ritaea, sa a'oa'oina fo'i ma pasia i le porokalama a le WHCNP. Sa ou galue i le LBJ, DOH, Hope House, ASCC-AHEC, ma lagolago i le Mission of Hope, AS, faapea Uosigitone ma Kalifonia sa ou galue ai i fafo. Ua ou taumafai e faapupula ni isi tulaga ua mana'omia tele ai ona faia ni suiga i le AS Medicaid State Plan, ina ia sefe ola o tagata ma silisili ona fa'aaogāina ma pulea o tupe, ma ia fa'asagatonuina mo tulaga mana'omia o aiga e vaivai fesoasoani maua. Afai e fa'ataua ola o tagata o le Atunuu e o tatou ta'ita'i uma, ua tatau loa ona faatino, ina ia mafai ona faataunu'u Talavai Tausi Muamua, ua molimau ma faamaonia i tulafono i Amerika faapei o le Potu Talavai a le Mission of Hope e tautua ai tatou tagata.

Ua faamaonia ma le ava e tatau ai,

Sailitafā Sione Samoa, RN, WHCNP, Ritaea