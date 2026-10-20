Tu’ua’ia se ulugalii i le gaoi ma le pepelogia o tagata

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Ua faia nei se su’esu’ega a le ofisa a le Loia Sili, e faasaga ia Lote Siua Jr., ma lona to’alua, o Melanie Fuimaono, lea o lo’o feagai ma moliaga o le gaoi ma nisi gaioiga taufa’asese, i totonu o le la pisinisi, ona o le tele o tagi ma fa’asea, ua faia e faasaga i le la kamupani inisinia taavale.

E 17 moliaga ua faia faasaga ia Lote Siua Jr., e aofia ai moliaga e ono, i le gaoi; faitauga e tolu i fa’atosinaga taufa’asese; tolu faitauga o le fa’aaogaina o ni siaki e leai nit upe; lua faitauga o le fa’aaoga sese o tupe.

O Melanie Fuimaono, o lo’o feagai ma moliaga e lima, e aofia ai moliaga e lua, o le gaoi; moliaga e tasi, o fa’atosinaga taufa’asese, ma le fa’aaoga sese o tupe.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, e tele ni pisinisi a Siua ma Fuimaono, ae ‘ese’ese igoa o lo’o fa’aaogaina ai, e aofia ai le LSJR Tire Repair and Auto Detailing, Lote's Services, ma le Lote and Mel's Autoshop and Car Wash.

O nei pisinisi, o lo’o i Tafuna, e latalata i le afega i Fagaima. Ma o a latou auaunaga, e aofia ai le fa’atauina, lipeaina ma nisi auaunaga tau taavale.

O nei moliaga ua faia faasaga i lenei ulugalii, e afua mai i ni tagi a tagata o lo’o fa’aaogaina le la pisinisi, ona o tu’ua’iga, i le taliaina o tupe mo ni taavale, ae ua fiu tagata e faatalitali a latou taavale. O isi tu’uaiga, e aofia ai taavale na aveina i le kamupani a le ulugalii, mo le lipeaina, peitai, ua tele ni folafolaga, ae ua fiu tagata e faatali le faaleleia o a latou taavale.

E pei ona ta’ua e le faamasinoga, i se tasi o faalavelave, na totogi ai e seisi ulugalii ia se tinoitupe e $25,000, ia Lote Siua Jr., mo le fa’atauina o se taavale (Pikiapu 2023 Toyota), peitai, na fiu le ulugalii e faatali le la taavale, ae mulimuli ane, na fautuaina i la’ua e Siua, e fa’atau se Chevrolet Silverado.

O le fautuaga a Siua i le ulugalii, e na’o le pau le tulaga o lo’o manaomia mo le Chevrolet, o se ki patino mai atunu’u i fafo. Mulimuli ane, sa faia ni peimeni e fa, ta’i $5,000, a le ulugalii, mo se aofaiga e $25,000. Ae peitai, sa fiu le ulugalii e faatali ia le Chevrolet, ma le le toe fa’afo’i atu o le la tupe e $25,000. Ae na tu’uina atu i le ulugalii, ia ni taavale, e la te fa’aaogaina, na aofia ai ma se pikiapu Nissan, na fa’amaonia mulimuli ane, o le pikiapu a le Tuanaitau Rentals, o lo’o tau saili.

I seisi mataupu, na ripotia ai e se tamaitai, ia lona totogia o se tinoitupe e $9,800, ia Aperila 2024, ona o se fa’asalalauga mo se taavale fia faatau atu (2017 Hyundai Tucson). Peitai, na toe sui e Siua i seisi taavale (202 Nissan Titan), ae ua mae’a ona faia feutagaiga. O le faamatalaga na tu’uina atu i le ulugalii, e mae’a ona toe faaleleia ia le ‘bumper’ o le taavale ma mafai ona maua ia Aperila 12, 2024.

Peitai, ina ua o’o i le taimi sa tatau ona kiliva ai le taavale i le ulugalii, sa fa’ailoa atu e Siua, o lo’o iai nisi vaega o le taavale, o lo’o manaomia ona faaleleia.

I le masina na soso’o ai, sa tu’uina atu ai e Siua, i le ulugalii, ia pepa o le taavale (2012 Nissan Titan), ina ia mafai ona faatumu ai pepa o se nonogatupe, ae o lo’o iai pea ia Siua ia le taavale.

Ina ua toe tapa e le ulugalii ia le la $9,800 lea sa totogi, na tu’u iai e Siua ia se siaki, ae peitai, na toe fa’afo’i atu e le faletupe ia le siaki, e leai se tupe o iai.

O iina na agai atu ai loa le tina, ma ripoti ia lenei mataupu, i le Ofisa a Leoleo. O Setema 3, 2024, na maua ai e leoleo ia le taavale (Nissan Titan), ae peitai, talu lava ona maua le taavale, o lo’o ave lava i fale inisinia, ona o tulaga faaletonu i le taavale.

I seisi mataupu, sa ripotia ai e se alii ia lona aveina atu o lana taavale (2015 Dodge Durango), i le fale inisinia a Siua i le faaiuga o le tausaga 2023, e lipea le ‘transmission’ o le taavale. O se taimi mulimuli ane, na fa’ailoa atu ai e Siua, ia lona mana’o e faatau ia le taavale, ae e le mafai ona totogi ia le $15,000 mo le taavale.

Sa faia se maliliega, o le a le totogia ia galuega mo le toe faaleleia o le taavale, ae afai ae faatau e Siua ia le taavale, o le a to’esea ia le tupe mo le galuega na fai, mai i le tau atoa o le taavale.

I le masina o Oketopa 2024, na nofo malamalama ai le e ana le taavale, ua leai se taavale i le fale taavale a Siua, ae ua ese le aiga lea ua feoa’i i lana taavale. O le mea lea na o’o atu ai lenei alii, i le ofisa a leoleo, ma ripotia le mataupu. O iina na fa’amautu ai e leoleo, ia le faatauina e le aiga, ia le taavale (Durango) mai ia Siua.

Ae peitai, o le tala a Siua, ua na le toe fa’afo’ia le taavale, i le pule o le taavale, ona o lo’o nofo aitalafu le pule o le taavale, i galuega sa faia i ana taavale rentals.

O lo’o ta’ua foi i fa’amaumauga a le faamasinoga, ia se feutagaiga a seisi ulugalii ma Siua, ia Setema 2024, ina ua mana’o Siua e faatau ia le taavale (2014 Toyota FJ Cruiser), a le ulugalii. E $10,000 le tau o le taavale sa malilie ai itu e lua. Ae peitai, ina ua o atu le ulugalii e teu le siaki mai ia Siua, i totonu o le faletupe, sa fa’ailoa iai e le faletupe, e leai se tupe, i totonu o le tusitupe.

Na toe fiu le ulugalii e tulituli le la tupe mai ia Siua, o le mea lea na o la agai ai loa i le ofisa a leoleo, ma ave’ese mai ai e leoleo ia le la taavale, ma toe fa’afo’i atu ia i la’ua.