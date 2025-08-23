Tuga manu’a na maliu ai Savainaia Dr. Caroline Gabbard

faaliliu; Lali Staff

E tusa ai ma le molimau a le alii fomai faapitoa (Pathologist), o Dr. James Kalougivaki, lea sa faatalanoa i luga o upega tafa’ilagi, mai i Fiti, e le faamasinoga a Samoa, i le amataga o le vaiaso, sa ta’ua ai e le alii fomai, ia le tuga o manu’a, na a’afia ai le tamaitai polofesa ua maliu.

O Dr. Kalougivaki, o lo’o fa’auluulu i le Iunite o vaega su’esu’e faapitoa, a le Ofisa a Leoleo i Fiti ma o ia sa faia suesuega, i le tino maliu o le tamaitai polofesa o Sinavaiana ma sa faamatalaina e le alii fomai, ia manu’a ‘ese’ese, i le ulu ma le tino, o le ua maliu.

Sa faamatalaina e le alii foma’i, se manu’a i le ulu o Sinavaiana, na foliga mai sa fa’aaoga ai se samala, ae o manu’a i le pito i luga o lona tino, o lona pa’u ma lona lima tauagavale, sa foliga ese. Ma sa ia ta’ua le tulaga lea na iai le tino o le tamaitai polofesa, ina ua maua, ma ua amata ona manogi.

Na ta’ua foi e Dr. Kalougivaki le iai o ni manu’a, e fa’aalia mai ai, sa taumafai le ua maliu, e puipui o ia mai i sauaga na o’o atu ia te ia. Ae i le aotele o su’esu’ega a le alii fomai, sa ia ta’ua ai le maliu o le tamaitai polofesa, ona o le ogaoga o manu’a i lona ulu.

O Dr. Kalougivaki, o se tasi o molimau a leoleo, i le faamasinoga a Papalii Sia Figiel, lea o lo’o tu’ua’ia i lona tagatavaleina o Sinavaiana, i Vaivase, i le ogatotonu o le tausaga na se’i mavae atu.

O le aso 11 o Setema, 2025 lea o le a faia ai le molimau mulimuli a leoleo, ona e fa’ato’a taunu’u o ia i Samoa ia Setema 6, 2025.