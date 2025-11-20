Toe osofa’i e se alii na nofo va’ava’aia ia fale o se tina i Fagaitua

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aoauli o le aso 20 o Oketopa, 2025, na fa’afeso’ota’i ai e se pulenu’u ia le Ofisa a Leoleo i Fagaitua ma ripotia ai se alii na o’o atu i le fanua lona (pulenu’u) ‘Aunty’ i Fagaitua, ma taumafai e gaoi mai ai ni niu.

O le na molia i lenei mataupu, o le susuga ia Clinton Tofaeono.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa fa’ailoa atu e le pulenu’u i leoleo, o lo’o si’i gasegase i fafo ia lona ‘Aunty’, ae o ia lea o lo’o tausia le fale ma le fanua.

Sa ta’ua foi e le pulenu’u ia lona pasi mai i le fale a lona ‘Aunty’ ae ona va’aia ai Clinton (le na molia) ma se agaese ma se ato launiu, o lo’o iai ni niu i totonu. Sa ia (faipule) fa’ailoa atu ia Clinton (le na molia), o lo’o solivale e ia le fanua, ae peitai, sa tali le fiafia mai le na molia.

Na faapea mai le na molia, e aiga i le tagata e ana le fale ma le fanua, ma fa’aauau lana gaioiga, e su’e niu. Ona o le popole o le pulenu’u i uiga fa’aalia ma le agaese sa u’u e le na molia, o lea na ia vala’au ai leoleo mo se fesoasoani.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa o latou va’aia le na molia, o lo’o tu ma se mele’i e foliga mai o lo’o o’a ana niu, ae o lo’o u’u le agaese, i leisi ona lima.

Sa faatonuina e leoleo ia le na molia, e tu’u i lalo ia mea o i ona lima, ae na musu le alii ma amata ona solomuli.

Na fa’aauau ona fesiligia e leoleo ia le na molia, ma i’u ai ina ona ia usita’ia fa’atonuga a leoleo ma tu’u i luga ona lima ma mafai ai ona ave faapagotaina o ia e leoleo, ma aveina atu i le ofisa a leoleo mo su’esu’ega.

Sa faatalanoaina e leoleo ia se molimau, lea sa faamatalaina i leoleo lona agai atu i le fale ina ua manava mai i lana galuega, ae ona va’aia le na molia, i luga o lona fanua, ma se agaese ma niu i totonu o le ato launiu, i ona autafa.

Sa ia fesiligia foi le na molia po o a ana mea o fai, ae sa tali malosi mai le na molia, ma fai mai e leai seisi o i le fale, ma e aiga i le tagata e ana le fale.

Na ta’ua e le molimau, ia lona le masani i le na molia ma e le o se taimi muamua foi lea, ua o’o atu ai le na molia, i le latou fanua.

E le gata i lea, sa ta’ua e le molimau ia le ‘e’e atu o le na molia, ia te ia, ma fa’ate’ia ai nisi o fanau a’oga sa tutu i autafa o le auala. O iina na ia manatu ai, e sili lona alu i le fale, ia aua ai ne’i tupu se fa’alavelave.

I le fa’amatalaga a le pulenu’u i leoleo, o lo’o iai tulafono a le nu’u, e faasa ai le gaoia o meatotino mai i tuaoi. Ma e masani o ia i le na molia, ona o faalavelave na tutupu i taimi tuana’i, i luga o le fanua lava lea e tasi. Ma e le o se taimi muamua lea, ua faia ai e le na molia, ia lea tulaga.

Ina o faatinoina tiute a leoleo, a’o iai le na molia, i le ofisa a leoleo, sa maitauina e leoleo le a’afia o le na molia, i vaega o fualaau faasaina, ona o ana taga ma gaioiga sa faia.

I su’esu’ega atili a leoleo, na fa’aalia ai le nofo va’ava’aia o le na molia, ona o seisi foi mataupu na ta’usalaina ai.

O moliaga sa faia faasaga ia Clinton Tofaeono, ona o lenei faalavelave, na aofia ai:

Faitauga 1: Solivale o fanua e aunoa ma se faatagana – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Taumafai e Gaoi – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

E $1,000 se vaegatupe na fa’atulagaina e mafai ona tatalaina ai le na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.