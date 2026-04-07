Tata’e e se alii ia le faamalama i totonu o le ofisa a leoleo a’o taumafai e sola ‘ese

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 23 o Fepuari, 2026, na agai atu ai leoleo i se faleoloa i Nu’uuli, e su’esu’e se mataupu, e fa’atatau i se alii na faatupu vevesi i luma o le faleoloa.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, e taunu’u atu leoleo, o tu tu mai i luma o le faleoloa, ia le susuga ia Taiai Taufete’e ma e foliga mai, o lo’o iai se mea o mafatia ai o ia ma o lo’o talanoa leotele.

A’o taumafai leoleo e talanoa atu ia Taiai (le na molia), sa fa’aauau ona talatalanoa leotele ma le tali mai i fesili a leoleo. Na savali atu seisi leoleo i le talanoa ma le tamaitai faigaluega o le faleoloa. Sa ta’ua e le tamaitai ia le ‘e’e leotele o le na molia, i luma o le faleoloa, ae e le’i taunu’u atu leoleo.

Sa ta’ua foie l e tamaitai faigaluega a le faleoloa, ia le taumafai o seisi o le latou aufaigaluega, e fa’afilemu ia Taiai (le na molia) ma fai iai e alu ‘ese ma luma o le faleoloa. Ae peitai, na tago le na molia, i le u’una’i ‘ese le alii faigaluega o le faleoloa.

Na fa’atalanoa e leoleo ia le alii faigaluega ma ia faamaonia lona alu i fafo e talosaga ia Taiai (le na molia), e alu ‘ese ma le faleoloa. Ae peitai sa u’una’i ‘ese o ia e le na molia.

Sa fa’aali atu foi e le aufaigaluega, i leoleo, ia ata vitio, o le faalavelave na tupu ma na va’aia ai e leoleo, ia le u’uina e le na molia, o se apa pia ua mae’a ona tatalaina, ma se paipa i leisi ona lima. Na fa’aauau ona ta’ua e le na molia, ia lona le faia o se mea sese.

Na maitauina e leoleo ia ni fa’amaoniga o le fa’asua’ava o le na molia, na aofia ai le mumu o mata, o le fa’atosotosololoa o lana tautala ma le tautevateva, faapea ai ma le malosi o le manogi o le ‘ava malosi.

Sa faapea loa ona ave faapagota e leoleo ia le na molia ma momoli atu i le ofisa a leoleo. Ma sa tu’uina o ia i totonu o se potu e faatalanoa ai. Ae o le taimi lea ua amata ona va’aia le le mautonu o le alii ma ia fa’ailoa atu i leoleo, lona mana’o e alu ‘ese ma le ofisa a leoleo.

Ina ua savali mai i fafo ia le leoleo mai i le potu sa faatonuina le na molia, e fa’atali atu ai, na fa’alogoina se pa’o mai i totonu o le potu. Ina ua o’o atu leoleo i totonu o le potu, ua tata’e e le na molia, ia le faamalama o le potu.

Na togafitia manu’a o le na molia mai i le tata’eina o le faamalama ma aveina atu loa o ia i le to’ese i Tafuna.

O moliaga na faia faasaga ia Taiai Taufete’e, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga lautele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Solivale o fanua ma fale - O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Faaleaga o meatotino i lona tulaga e lua – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.