Le taliaina e leoleo Vietnam ia se talosaga a le malo o Samoa

Apia - SAMOA

Ua fa’amaonia mai e le Komesina le tumau a leoleo, o le malo o Samoa, le susuga ia Leiataua Samuelu Afamasaga, ia le tete’eina mai e leoleo o Vietnam, ia se talosaga a le malo o Samoa, mo se feiloaiga ma alii e to’alua, lea o lo’o lokaina nei i Vietnam, ona o moliaga, i le fasioti tagata.

Sa fa’aalia e Leiataua, ia le fa’ao’oina atu o se talosaga aloa’ia, i leoleo i Vietnam, na tauala atu i le Minisita o Mataupu i le va i fafo, ma Fefaatauaiga, mo se feiloaiga a taitai o Samoa ma alii Samoa e to’alua, lea o lo’o lokaina nei i Vietnam.

Ae peitai, sa fa’amaonia e Leiataua, ia le te’ena e Vietnam, o lea talosaga.

Na saunoa Leiataua, o le taimi nei, ua fa’afaigata ona maua mai se fesoasoani. O lea ua te’ena ia se asiasiga aloaia mai i le malo o Samoa, mo se faatalanoaga ma nei alo e toalua, a Samoa.

Sa ta’ua foi e Leiataua, ia lo latou talosagaina o le Komesina a Leoleo i Vietnam, mo se faatagana, e mafai ai ona auai leoleo Samoa, i su’esu’ega o lo’o faia nei i Vietnam, ae peitai, sa te’ena mai foi lea talosaga.

Na o le pau le tulaga, ua malie mai ai leoleo i Vietnam, o le taliina o fesili mai Samoa, e ala i ni tusitusiga ma sa fa’amaonia e Leiataua, ua mae’a ona fa’ao’oina atu a latou fesili, i le vaiaso ua tuanai.

O le vaiaso lava lea na tupu ai le faalavelave, sa fa’ao’oina atu ai e le Minisita o Mataupu i le va i fafo ma Fefaatauaiga, a Samoa, ia se talosaga (e ala i se tusi), i Vietnam, mo sa latou feiloaiga, e soalaupuleina ia le tulaga mo alii Samoa e to’alua, lea o lo’o lokaina i Vietnam.

Na saunoa Leiataua, talu lava ona tupu le faalavelave ia Me 21, 2026, o lo’o galulue ia leoleo i su’esu’ega o lo’o faia, i lenei mataupu.

O nei su’esu’ega, o lo’o galulue faatasi ai ma le tele o ofisa a le malo, e pei o le Ofisa o Femalagaiga, Ofisa o Tiute, le Faletupe tutotonu, le ofisa o le Loia Sili ma le ofisa a Leoleo.

Sa ta’ua e Leiataua, e tasi lava lo latou faamoemoe, ina ia fesoasoani ia Joseph Va’a ma Steve Tafia (i la’ua ua molia), ma saili faamatalaga e tusa ai ma su’esu’ega.

Saunoa foi Leiataua, o lo’o mananao ia faamautu, o le a mafai ona tali i la’ua ua molia, e tusa ai ma so’otaga i solitulafono o lo’o tutupu i Samoa.

O le taimi nei, e to’atolu nisi, ua mae’a ona ave faapagotaina, i Samoa, ona o se so’otaga ma lenei faalavelave na tupu i Vietnam.

Ua mae’a ona faamaonia e leoleo, ia le molia uma o i latou e to’atolu, i le taumafai e totogi tagata faigaluega a le malo ma le faia o faamatalaga sese, I leoleo.

O le aso ananafi, sa tutula’i ai i latou, i luma o le faamasinoga.

Ua mae’a foi ona feso’ota’i ia leoleo ma aiga o i latou ua molia.