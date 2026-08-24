TALA O LE VAIFANUA

HAYLIE JEANETTE TUAISOSOPO - AUAUNAGA OFISA FAIPULE KONEKERESI:

Avatu le fa’amalo fa’ala’ua’itele a le afioga le Sui Faipule i le Konekeresi mai Amerika le Malo Tele, Uifa’atali Aumua Amata, ona o lana tautua a’o tu’ua fo’i a’oga, i le mamalu o le atunuu, mai lona Ofisa Fa’aitumalo i Amerika Samoa lava.

Ona o lea o le a toe taliu o ia e fa’aauau ana a’oa’oga, o lea ua maua le avanoa lelei e fa’afetaia ai lana a’ua’unaga i ona tiute fai sa ia so’ota’ua’u ai ma nisi uma o le aufaigaluega sa latou galulue fa’atasi.

Ua matauina fo’i e le aufaigaluega le maualuga o le ala na tautuaina ai e Haylie le atunuu sa autova’a atu mo ni fesoasoani ma ni fa’afesili. Ua iloga le soifua fa’aaloalo ma ma saunoa fo’i ma le fa’aaloalo o ia a’o tautuaina le atunuu.

O se mea sili ona lelei ona o le talileleia fo’i e le mamalu lautele o lea alo o le atunuu ma lana auaunaga sa fa’atino. Ua iloga lava le maualuga fo’i o le tomai o lenei alo o le atunuu, ona o lona talileleia o nai o tatou tagata sa ia tautuaina.

O le fa’afetai lea ua faafiafiaina ai fo’i le tatou Faipule i le Konekeresi, ona o lo’o ua aga’i i luma le tomai o fanau, i ala o lo’o mo’omia ai e le mamalu lautele ona tautuaina i latou. Taua ia te ia lona iloa lelei o ona tiute fa’atino, ma ua talileleia fo’i lana fesoasoani tele e le matou Ofisa fa’aitumalo i Amerika Samoa, o iina e tatau lava ina mautu lelei ala uma e fa’ao’o atu ai le tautua i tagata o lo’o tula’i le Tama’ita’i Faipule e suia i le Fonotele a le Konekeresi.

E le’i fa’atamala Haylie i ona tiute fa’atino, o se tasi sa maufa’atuatuina e mafai ona ia faia le auaunaga sa tu’uina atu ia te ia e fa’atino. Na amata lana auaunaga ia Iuni, ma ia sa nafa ma sui uma e ulufale atu e mana’omia se fesoasoani.

Ua aoga fo’i ia Haylie lona galue ai i le matou Ofisa Fa’aitumalo, ua ia silafia ai fo’i nisi o matou galuega e ao ina fa’atino mo sui uma o lo matou itumalo, e mea e ao ina faia i lea aso ma lea aso.

E le gata i lea ae ua mafai fo’i ona malamalama ai o ia i le fa’atulagaga ma le tautuaina o le mamalu lautele ma ona polokalama fa’atulaga mai e le Feterale ina ia mautu ma sa’o lelei lona fa’atautaiga, i le va feutaga’i ma le US Department of State, IRS, ae maise o le talosagaina o Sitiseni Amerika, atoa ai ma le talosagaina o Tusi Folau.

“Ua tele le aoga ia Haylie o lona faigaluega ai i le matou Ofisa, ae matauina, ua tele fo’i le aoga o ana galuega fa’atino sa faia mo i matou i aso sa matou galulue ai, ma ia lava!” O se tala fiafia lea a le tama’ita’i sa feagai tonu Haylie ma lana puipuiga malu.

O se faamatalaga mai a Haylie i lana galuega mo lenei tu’uaga umi o a’oga, sa ia fa’ailoa ai, “Ona o lea sa ola a’e lava i Amerika Samoa, ua aoga tele ia te a’u lo’u tago lava e fai feuiuia’iga ma talosaga o mea na mo’omia e le mamalu o le atunu’u sa o’o mai e fia maua le fesoasoani, ona o lo’o tauavea ma mataupu e aoga mo feso’ota’iga o tautua lautele ma ala o feso’ota’iga eseese, o lea ua matua tele le aoga o lo’u galue ai i le Ofisa Fa’aitumalo o le tatou Faipule i le Konekeresi, ua ou tautuaina ai tagata, ma ua oo ai le tautua e ala e fa’atino ai mea o a’oa’oina i potua’oga.”

“Ou te fa’afetaia ai lenei avanoa sa ou mauaina mai le Ofisa o le tatou Faipule Congresswoman Uifa’atali Aumua Amata, ona ua toina mo a’u le avanoa taua tele. Fa’afetai tele lava!”

“Ua aoga tele lenei tu’uaga mo a’u ma la’u taumafaiga i le lumana’i o a’u a’oa’oga, aua o lea ua loloto atu lo’u iloa nai lo le faailoa mai i tusi, ae le faia le galuega feso’ota’i e fitoitonu ma le matou matafaioi!”

Ua fa’afetaia fo’i e le Sui Faipule ma lana aufaigaluega le avanoa sa latou galulue ai fa’atasi ma Haylie Jeanette Tuiasosopo, aua ua fa’asoa atu fo’i lona iloa fa’aonapo nei i ala o feso’ota’iga mautu, mo i latou sa latou galulue fa’atasi ai i le Ofisa fa’aitumalo i le Tedi of Samoa, Fagatogo Square!

SPC MALUAFOU-MORGAN, CAROL – FA’AE’E TOFIGA FOU 2LT ‘CHEMICAL OFFICER’

Talu mai le aso 7 Aokuso 2026, ua mae’a ai ona avea aloa’ia lenei alo o le atunuu, 2LT Maluafou Carol ma Lutena o e latou te fautuaina le vaega au ina ia taumamao mai le fa’aaogaina o mea tau e ono a’afia ai le si’omaga ma le soifua lautele o tagata.

O lona tofiga sa tautua ai muamua i le USArmy, o lona tofiga Sgt First Class [SFC] ma sa faatautaia lea sauniga mamalu i Maneuver Center of Excellence [MCoE] i Fort Benning Georgia.

O nisi o sui mamalu sa auai mo lea sauniga e fa’apine ai lenei alo o Amerika Samoa sa aofia ai SFC John Morgan, le to’alua o Carol, CW4 Luis Vargas, CW3 Ret. David Fletcher, SFC Zeke Nelson, Aunt Mary & Uncle Steve, Denise & Ricky Nelson & Ketzzy Vargas.

Na mua’i atofaina lona faailoga lenei ia Ianuari 1, 2026, ae na taumafai mai ona fa’atulaga le sauniga e aloa’ia ai ia Ianuari 11, 2026. O le nofoaga e faigaluega mai ai o ia o North Houston Army Reserve Center, Houston Texas.

O ona tiute fa’atino WO1 Wright & 1SG Solis.

O nisi o lona aiga, sa auai ua aofia ai lona to’alua pele o SFC John Morgan, o lona tuagane o Kilifi Maluafou & Audrey Maluafou o lona tuagane ma lona to’alua ma le la’ua tama o Isaac Maluafou.

I le taimi nei o lo’o tiute o ia I Houston Texas, peita’i ua fa’atulagaina, o Oketopa 1, 2026 o le a siitia ai lana auaunaga i Fort Shafter i Honolulu Hawaii.

O ona matua, o le tina o Sesilia Maluafou ma si ona tama o Neemia Apisaloma Maluafou, ua mapu mai i ti’asa.

O leTama’ita’i Lutena o se sui totino o le Autalavou a Ierusalema Fou o le Ekalesia Fa’apotopoga Kerisiano i Samoa, i Petesa, lea o lo’o avea ai le Susuga le Fa’afeagaiga Rev, Alapi Eti ma le Faletua Teuila Eti ma latou matua fa’aleagaga.

O sana fa’amalosi ua ofoina mai mo nisi o lo’o tausinio ina ia maua ni galuega e aoga ai o latou olaga talavou, e tautua ai e sailia ai le tamaoaiga tausi mo tatou aiga, Ekalesia ma tatou nuu, ae maise o se toe tali atu i le moomia o le tausiga o nai o tatou matua!

O sana fa’asoa mai, “O le vaega ‘au ua le na’o se galuega, ae o se alavai e te utuvai ai mo sou lava manauia, mo lou lumana’i, ia fa’aaoga tatau penefiti uma ua maua mai i le vaega au, e totogia ai a’oa’oga maualuluga, mo oe lava, a’o e tiute, aoga tele fo’i i le a’otauina o i tatou ina ia avea ma ta’ita’i lelei.”

“I le tele o taimi o lenei auaunaga i le vaega au, e matele ina u’una’ia ai avanoa e fa’aleleia atilli ai lou lava tagata, i tomai eseese, aua e fa’amalosia lou tagata i lu’iga e tele, ia le faatuai ona fa’atino ou faiva, ia tumau lou naunau e faatino ou tiute tusa pe ua tiga le tino maile tele o koleniga.”

“O le tino malosi e mo’omia, ma e oo fo’i i le mafaufau ua kolenia e faia fa’ai’uga lelei, e ono suia ai le tele o mea o o’otia ai le loto, o le ala lea e fa’amautu atili ai le tulaga lelei o lau ta’ita’iga o nisi ina ia sofa’i pea ma aga’i i luma le taumafaiga, aua lava ne’i malolo i le fa’avaivai, ae ia tu ma fa’ataututu i fa’afitauli!”

“O lona uiga e u’una’ia malosi fitafita uma ina ia autasi i le fa’amoemoe e malo ai, ae le o le fetoa’i aua e le maua ai se mea lelei, ae na’o le fa’avaivai. A’o e auai i le vaega au, fa’aaoga uma a’oa’oga lelei, e atina’e ai lou tagata, ia mautu atili lou fa’amoemoe e fa’aleleia oe e tapena ai mo nisi auaunaga e sili atu nai lo le vaega au.”

“Fa’aaoga lau penefiti mo le totogia o lau a’oga, saili ai sou fa’ailoga maualuga a’o e tautua, e tele fo’i tulaga e si’itia pe afai e te agava’a i ni fa’ailoga maualuluga. O le si’itia lava fo’i o lou tulaga e te aga’i atu i ai, pe a o’o ina lelei lava lau taumafaiga i au a’oa’oga, ae totogia e le vaega au a’u a’oa’oga.”

“O le isi mea ua matele ina ta’atele i tatou fitafita talavou mai Samoa ma Tonga, ua latou va’ai i le tulaga o ma’i e avea ma alofaga mai tiute. Ua manatu ina ia faia le vala’au ua fa’anoi ma’i, ae ua iloga ai le vaivai, ia tausia lelei lou tino, ia malosi lelei oe i au koleniga. A malosi lou tino, o le lelei fo’i lena o le fa’atinoga o ou tiute! E le gata i lea, ae ua leleia ai fo’i ma le fa’atinoga o ou faiva e puipuia ai isi uma o tou tiute fa’atasi.”

“Aua ne’i galo le vaega a le Atua le Tama i lou olaga, o le fa’avae lea o tatou olaga na ola a’e ai i totonu o tatou aiga, le mafutaga vavalalata ma le Atua e ona mea uma, o le malosi ma le ola o tatou maua, ia fa’afoi ia te ia le fa’afetai ma lona vi’iga!”

Ia mautinoa o lo ua fa’afiafiaina oe i mea fa’atauva’a, itiiti pe tele ae ia le omia ai le lagona. I le tele o taimi e mafai ona e fa’apea, ua tele na’ua mea e mo’omia e le Militeri, ona avea lea ma mea e te augata ai.”

“O le tele o mea e omia ai lagona ma le a’ua’u ai lau fa’alogo i ona lagona. Ia to’afilemu lou loto ma fa’asoa lelei ou lagona i so’o se mea, ua fa’atulaga au sini i lea mea e ao ina e ausia, ia fuafua tatau ma lou malosi. Tatalo i le Atua mo lana fa’amalosiga i lou agaga ma lou loto. Fa’afetai i le Atua i so’o se taumafaiga ua mafai ona e ausia. O le isi lena fa’amalosiga e toe fa’aosofia ai se isi amataga fou.”

“Mata’i ou autafa, va’ai patino poo le isi se mea e te fia mana’o e lu’ia ai lou tagata e te fia ausia, e mautinoa e le faigofie, ae tuu i ai lou mafaufau ma lou loto, e le mafai ona e le ‘ausia.”

Fa’afetai mo i latou o lo’o fai ma aumea mamae, i latou o lo’o fa’amalosi’au ia te oe i lau folauga. Ia e fa’amasani ma le Atua e te manuia ai.E te le o to’atasi i lau savaliga, mafaufau i le tapua’iga a nai ou matua ma aiga! O se mea sili e te faia e ta’uleleia ai i latou o fa’amuli mai i o tatou aiga. E pei ona a’otauina i tatou i le vaega au, ua e naunau e aga’i i luma mea uma e te faia! O mea uma o feagai ma oe, e te gafataulimaina!”

“O le toe fesili, sa fesiligia ai lenei tama’ita’i Lutena, pe a fa’afaigata mea uma i la le tino, o le a se mea e te faia e toe fa’afouina ai lou lagona e te gafatia so’o se fa’afitauli?”

O lana tali na fa’ailoa mai, “A oo ina to to tetele fa’afitauli ma ua fa’afaigata ona fa’atini se fa’amoemoe, e na’o Le Atua lava le tali! Pe a tu ma toe tepa i le amataga, e le’i i ai se faigofie, peita’i, ou te matua fa’afetaia le Atua i lona fa’amaoni! I lona tali mai i le taumafaiga, ua maua ai lenei manuia!”