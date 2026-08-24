TALA MAI SAMOA

Apia - SAMOA

FAASALA I LE 10 TAUSAGA IA SE ALII NA MOLIA I LE FAAMALOSIA O SE TEINEITITI 17 TAUSAGA

Ina ua mae’a ona lauina le fa’asalaga a se alii 22 tausaga, ma ua tu’ua e le alii faamasino ia le potu faamasino, sa lagonaina le palauvale leotele, o le alii na ta’usalaina.

E 10 tausaga, ua fa’asalaina ai lenei alii, ona o moliaga o le Ave Faamalosi ma le Faia faamalosi o ni uiga mataga, i se teineititi, i le tausaga e 2024, a’o 17 tausaga o le tamaitai.

O le aso 20 o Aukuso, 2026, na lauina ai le faasalaga o le na molia, ina ua mae’a ona iloiloina lana mataupu, e se vaega Iloilo a le faamasinoga.

E tusa ai ma le ripoti na o’o atu i le faamasinoga, sa pikiina e le ua ta’usalaina, ia le teineititi na a’afia, i le taeao o Oketopa 7, 2024, i le auala galue a le nu’u a’o agai atu le teineititi na a’afia, i lona aiga.

Sa alu atu ia le ua ta’usalaina, i sana taavale, ma fa’atu i le teineititi, ma fesiligia le teineititi, po o fea le auala e agai atu ai i se fale ta’avale, i totonu o le nu’u. Na ta’ua le fa’amalosia e le ua ta’usalaina, ia le teineititi, i totonu o lana taavale.

E pei ona sa faamatala e le teineititi, sa ia taumafai e ‘e’e mo se fesoasoani, ae na mau le lima o le ua ta’usalaina, i lona gutu.

Ona aveina lea e le ua ta’usalaina, ia le teineititi na a’afia, i se fale tu’ufua, ma taofia ma faamalosia ai le teineititi, i le po atoa

Ae peitai, sa finau ia le ua ta’usalaina, sa o la malilie uma ma le teineititi, e faia tulaga uma, e pei ona sa molia ai o ia.

Ma sa ia faia foi se fa’amatalaga fa’alauaitele, mo leoleo, e faapea, o le teineititi na a’afia, o sana uo teine. Ma na avea lea ma tulaga, sa itagia ai e le toatele, ia le teineititi na a’afia.

Peitai, sa talitonu ia le faamasinoga, na pepelo ia le ua ta’usalaina, i le teineititi, e tosina atu ai le teine, i totonu o lana taavale, ma ia (le ua ta’usalaina) ave faamalosia ai le teineititi, i se nofoaga tu’ufua ma faia iai ni amioga mataga.

Sa molimau foi le teineititi na a’afia, i le fa’aauau pea ona ia ola ma le fefe, faapea ai ma le tele o faamatalaga a tagata, ua faia e fa’asaga ia te ia, i luga o upega tafa’ilagi.

FAASALA E LE FAAMASINOGA SE ALII NA TA’ALO I LE ‘AU LAKAPI A LE MANU SAMOA, I LE NOFO VA’AVA’IA MO LE 12 MASINA

O se alii na ta’alo i le ‘Au Lakapi Ta’ito’afitu a le Manu Samoa, le susuga ia Joe Perez, lea sa ioe i le moliaga, o lona umia o se meatotino e masani ona fa’aaogaina, i le mimitiina o se vaega o fualaau faasaina (straw), o le Aisa, ua fa’asalaina e le faamasinoga, i le nofo va’ava’aia mo le 12 masina.

Na afua mai moliaga e faasaga ia Joe Perez, ona o se osofa’iga fa’afuase’i a leoleo, i lona fale i Vaigaga, ia Iuni 6, 2026, ma maua ai se ‘straw’ i totonu o le taga o lona ofu.

Sa ia te’ena lona moliaga, ma talosagaina ai e lana loia, le susuga ia Su’a Leone Su’a-Mailo, ia le faasolofua o lona moliaga, ma le tatalaina o ia i tua, ona o le ulua’i taimi lenei, ua molia ai o ia i le tulafono.

Peitai, sa fa’aalia e le Afioga i le Faamasino Sinia o Faamasinoga Fa’aleitumalo, ia Talasa Atoa-Saaga, e le o lava ni molimau e fa’amaonia ai faasolofua o moliaga, e ui ina leai se su’esu’ega na faia i le ‘straw’ ma le leai o se faamaoniga, o lo’o a’afia ia le ua ta’usalaina, i le tuleia po o le faatauina atu, o fualaau faasaina.

Sa ta’ua e Atoa-Saaga, ua fa’ailoa mai e faamaoniga i luma o le faamasinoga, ia le galue o le na ta’usalaina, mo le kalapu lakapi Romania, i lalo ifo ma le tasi tausaga. Ona o le pu’upu’u o lea konakarate, e le i lava se taimi e teuina ai sana tupe, e tausi ai o ia ma lona aiga, pe afai ae le mafai ona fa’aauau ona ta’alo i lakapi faapolofesa.

Na folasia i luma o le Faamasinoga, ia le mauaina e leoleo o ni ripoti e tusa ai ma ni gaioiga, na aofia ai ma vaega o fualaau faasaina, i le fale o le ua ta’usalaina ma faatino ai se su’esu’ega a leoleo, i le 7:40 i le taeao o le aso Toonai, Iuni 6, 2026.

Sa maua atu e leoleo, ia Perez ma nisi alii se to’atolu, ma se tamaitai e toatasi, i le fale a Perez ma e foliga mai, sa fai se latou inuga pia, i le o le aso Faraile.

Na vave ona tali ioe ia le ua ta’usalaina, i ona moliaga, ma talosagaina loa ia le toe tatalaina o ia i tua, e aunoa ma se faasalaga, ona ne’i a’afia lona avanoa e ta’alo ai lakapi faapolofesa, faapea ma lana konakarate ma le kalapu lakapu CS Dinamo Bucuresti, i Romania.

E ui ina sa ioeina e le faamasinoga, ia le ono fa’aleaogaina, o le konakarate a le ua ta’usalaina, ma le ‘au lakapi Romania, peitai, sa fa’asalaina pea o ia, i le nofo va’ava’aia mo le 12 masina.

Ua fa’atonuina e le faamasinoga ia Perez, ina ia taumamao ma tagata ua faasalaina i mataupu, e a’afia ai fualaau faasaina, i le taimi o lona nofo va’ava’aia. Ma ia auai atu i a’oa’oga e toe suia ai lona aoga, lea o lo’o mataituina e se Aoao Fesoasoani a le Ekalesia Faapotopotoga, Kerisiano Samoa, i Vaigaga, le susuga ia Rev. Suamonanu.

E le gata i le nofo va’ava’aia mo le 12 masina, ae ua faapea foi ona faatonuina Perez, ina ia totogi se sala tupe e $1,000 faapea pili o le faamasinoga, e $500.