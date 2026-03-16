TALA I VAIFANUA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

FA’AAUAU ONA LEAI NI PEPA E FAI AI LAISENE AVETA’AVALE

E foliga mai, o le a fa’aauau ona tumau le fa’afitauli i le Ofisa o Ta’avale, i le leai o ni pepa e pu’e ai laisene ta’avale, talu ai o le leai o ni ‘blank cards’. Na amata mai lava lenei faafitauli ia Novema, o le tausaga ua mavae, ma e le o iloa i le taimi nei, se aso o le a mafai ona fofoina ai lenei faafitauli, ona ua mana’o le kamupani o lo’o sapalai mai ai lenei pepa, ina ia totogi muamua.

O lenei tulaga na fa’alauiloa mai e le Afioga i le Faipule ia Fagaima Larry Sanitoa, ina ua mae’a sana su’esu’ega i lenei mataupu, ona o se fa’asea a se tasi na fa’ao’o atu i le Faipule ia Mati 11, 2026, i le fa’aauau pea ona le mafai ona pu’e ni ‘ID’ o laisene avetaavale, ae tasi lava le tali mai i le OMV, e fa’ato’a maua i le masina fou.

I se talitonuga fa’aalia a le sui na imeli atu ia Fagaima, e mafua lenei faafitauli, ona o le le lava o se tupe fa’aagaga a le malo, mo le OMV, e mafai ona oka ai a latou sapalai.

Ae peitai, ina ua saunoa Fagaima i le pule o le OMV, le susuga ia Papalii Marion Fitisemanu, e tusa ai ma lenei mataupu, ua fa’aalia ai e Fagaima, le fai sina fefeu o lenei mataupu, ma ua mae’a ona ia fa’ao’oina atu le tusi i le Komesina o Leoleo, le Tofa ia Taaga Moliga ma le Afioga i le Faipule ia Avagafono, lea o lo’o Ta’ita’ifono o le Komiti mo le Puipuiga o le Saogalemu Lautele, ale Maota o Sui. Ma ua iai foi se fuafuaga a le afioga Fagaima, mo le soalaupuleina o lenei mataupu ma le Komesina o Leoleo, mo le sailiga o se fofo.

O le aso 12 o Mati, na fa’ao’oina atu ai foi e Fagaima, ia se tusi i le Taitaifono o le Komiti mo le puipuiga o le saogalemu lautele, a le Maota o Sui ma fa’ailoa atu iai le la talanoaga ma Papalii, ma e foliga mai e leai se fofo mautu i lenei mataupu, lea ua atoa le ono masina. Ma na fa’ailoa mai e Papalii ia le fa’ato’a taunu’u mai o pepa, i le masina fou, ae ua mana’o le kamupani e totogi muamua atu le ‘oka.

SI’ITIA FUAINUMERA O GASEGASE ‘LEPTOSPIROSIS’ I TOTONU O LE ATUNU’U

Ua fa’alauiloa mai e le Matagaluega o le Soifua Maloloina a Amerika Samoa (DOH) ia le va’aia o le agai i luga o fuainumera o tagata, ua a’afia i le fa’ama’i o lo’o maua i siama i totonu o vai ma palapala, i feau vai a manu, e pei o isumu, pua’a ma ta’ifau, aemaise lava i taimi e tetele ai timuga ma lologa. O lenei siama, e mafai ona ulu i tino o tagata, e ala i manu’a, gutu, mata ma le isu.

O auga o lenei fa’ama’i, e aofia ai le ulu tiga, fiva, fa’asuati, tino gagase ma le mumu o mata.

E puipuiga mai i lenei fa’ama’i, e aofia ai le faia o totigi lima, se’evae ma la’ei, e puipuia ai le tino ma foliga, pe a faigaluega i fafo aemaise ai le tausi mama o autafa o maota ma laoa.

MOMOLI ATU LE FA’AMALO A AMATA IA ALEK WEST

O se agaga fiafia i le Afioga i le sui Faipule a Amerika Samoa, i le Konekeresi i Uasigitone, le Afioga Uifa’atali Aumua Amata, ona o se tasi o lupe fa’alele a le atunu’u, ua faapea ona taliaina i totonu o ni a’oga faalemiliteri, i Indianapolis ma Colorado Springs.

O le susuga ia Alek Timuialatogo West mai i le afioaga o Vatia, ua fa’amanuiaina i ni avanoa se lua, e fa’aauau ai ana a’oa’oga, i le A’oga o le Fuava’a a le Iunaite Setete, i Annapolis ma le Ea Fosi, i Colorado Springs. Ae ua filifili e West ia le a’oga o le Fuava’a i Annapolis, mo le fa’aauauina o ana a’oa’oga (Navy Psychiatrist).

Sa fa’aulufaleina e Amata ia le suafa a Alek ia Ianuari o lenei tausaga, mai i ni fanau a’oga e to’aiva, na apalai mo se avanoa i lenei tausaga.