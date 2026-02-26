TALA I LE VAIFANUA

pago Pago - AMERIKA SAMOA

TAPUNIA OFISA A LE MALO I OFU, MANU’A - TAPUNIA FALEMA’I I OFU MA TA’U, MANU’A

Sa fa’aalia i ni tusitusiga i luga o Api o Foliga a le ‘Manu’a Community Worldwide’ ia le le fiafia o tagata o Manu’a ina ua tapunia ia ofisa a le malo i Ofu faapea ma falema’i i Ofu ma Ta’u.

Na ta’ua i le fa’aaliga i luga o upega tafa’ilagi e faapa, e le o se faafitauli na fa’ato’a tupu, ae ona o le tausia lelei o nei ofisa, talu ona tatalaina, ua mafua ai ona tupu le faafitauli. Ma sa ta’ua foi i le fa’aaliga i luga o le Api o Foliga, le fa’aauau pea ona fa’ailoa mai e le MCW i le malo, ia tulaga pagatia o iai aoga ma ofisa a le malo, i Manu’a.

Ua ripotia mai ai foi le tapunia o le aoga tulaga muamua i Olosega. O se a’oga e le’i atoa le tolu masina talu ona tatalaina, ae ua tapunia e le Ofisa o le Soifua Maloloina, ona o fa’afitauli e ono a’afia ai le soifua maloloina o fanau a’oga ma tagata o le atunu’u.

I se ripoti mai a le vaega fa’asalalau a le KHJ, sa fa’aalia ai se ripoti mai i le tamaitai o Aileen Solaita, lea o lo’o fa’auluulu iai le vaega o le ESD (Environmental Services Division) a le Ofisa o le Soifua Maloloina, sa ia ta’ua ai le leai o se vai vevela i totonu o le fale’ai a le a’oga maualuga i Ta’u, faapea ma le fa’aletonu tele i le manogi o le fale le ta’ua, i le fale’ai.

O fale’aoga tulaga muamua a Faleasao ma Fitiuta, sa ta’ua e Solaita, ia le palapala ma le sosolo ai o le limu. Ma sa faapea foi ona maua ni tulaga fa’aletonu i fale’ai a le a’oga tulaga muamua I Olosega.

ASIASI MAI VAEGA O LE ‘NATIONAL GUARD’ A UTAH I A’OGA MAUALUGA A AMERIKA SAMOA

Na fa’amanuiaina fanau a’oga a Amerika Samoa, o lo’o auai i vasega fa’alemiliteri (JROTC), na aofia ai a’oga maualuga a Samoana, Fagaitua ma Tafuna, i le asiasi mai o nisi o sui o le ‘National Guard’ mai le setete o Utah.

I le latou asiasiga, sa fa’afeiloa’i e le tamaitai Faatonu o A’oga, ia Dr. Masefau Mary Taufete’e, ia le alii ta’ita’i’au ia Col. Andrew Owens, ma lana ‘au malaga, na aofia ai LTC Adam Ashworth, CSM Kevin Mayes, 1SG Zacharge Hyde ma MSG Justin Day.

Na fa’aalia e le ‘aumalaga ia le agaga fiafia ua mafai ona o latou fegalegalea’i ma fanau a’oga aemaise i latou o lo’o i totonu o le polokalama a le JROTC. Ma o le latou faamoemoe, o le fa’amautuina o fegalegalea’iga ma le Ofisa o A’oga a Amerika Samoa, ma ta’itai o le lumana’i.

TALIA TUSI TALOSAGA MO FESOASOANI TAU TUPE MO FAIFA’ATO’AGA

Ua fa’alauiloa mai e le Ofisa o Fa’ato’aga a Amerika Samoa, ia le amata taliaina o tusi talosaga, mo fesoasoani tau tupe, mo faifa’ato’aga, i lalo o le polokalama a le MGFSP (Micro-Grant for Food Security Program).

O lenei fesoasoani, e patino mo fai fa’ato’aga e iai ni fa’ato’aga laiti, e pei o fa’ato’aga taumafa po o lafu manu. E mafai ona fesoasoani lenei fesoasoani tau tupe, aua le fa’aleleia atili o le fa’ato’aga ma ia mafai ona toe fa’atele atili.

O se vaegatupe sa maua mai e le Ofisa o Tupe lotoifale mai i le latou ofisa autu i Amerika, e $539,000.