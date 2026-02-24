TALA I LE VAIFANUA
Pago Pago - AMERIKA SAMOA
MALIU SE TINA 48 TAUSAGA, MOLIA SE TAMAITAI I LE FASIOTI TAGATA I LONA TULAGA E LUA
O le vaiaso ua mavae, na tula’i ai i luma o le Faamasinoga Faaleitumalo, ia se tamaitai e suafa ia Maryann Galo, e tali i ona moliaga, e aofia ai le moliaga o le fasioti tagata i lona tulaga e lua, ona o se fa’alavelave na maliu ai se tina e 48 tausaga le matua.
O lo’o lokaina Maryann, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.
O ona moliaga, e aofia ai faitauga e lua, o le fasioti tagata i lona tulaga e lua, o le fa’ao’olima i lona tulaga muamua, fasioti tagata le fuafuaina ma le fa’atupu vevesi i nofoaga faitele.
E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na o’o atu se valaau i le ofisa a leoleo, mo se fesoasoani, ona o se tina na sauaina ma sa aveina atu o ia (le ua maliu) i le falemai a le LBJ, e le vaega a le EMS.
Ae peitai ane, sa i’u ina maliu le tina, ona o le tuga o ona manu’a.
Na faamatalaina e se leoleo po, o le ta o le 10:00 o le po na tupu ai le faalavelave, na savali mai ai se tagata mai i le aualatele i Taputimu, na ‘e’e ma palauvale. Mulimuli ane, na fa’amaonia lea tagata, o Maryann (le ua molia).
Sa ta’ua e le leoleo po, sa mulimuli atu le na molia i le tina ua maliu, a’o talanoa le tina ua maliu, i se tagata i totonu o se taavale. Ma na futi mai e le na molia, ia le ulu o le tina ua maliu, ma amata ona sauaina o ia.
Na fa’aauau atu le fusuaga a i la’ua ia, i leisi itu o le alatele, ma o’o atu ai i se fanua, ma na ta’ua ai e le leoleo po, ia lona va’aia o le tina ua maliu, ua saofa’i luga o Maryann (le ua molia) ma fasi.
O ni nai minute mulimuli ane, nao so atu ai se tagata ma taumafai e vaovao le misa. Ona toe savali lea o le tina ua maliu agai i le alatele, ma ia fa’amata’u mai i le ua molia. Ae le umi, ae va’ai atu le leoleo po, ua pa’u i lalo ia le tina ua maliu.
TAPA FAIPULE I KOPI O RIPOTI O GALUEGA MA PONE O PEIMENI MO POLOKETI A LE LBJ SA FA’AAOGA AI TUPE A LE ARPA
O se vaitaimi lata mai, na imeli atu ai le Afioga i le Faipule ia Fagaima Larry Sanitoa, i le Faatonusili a le falema’i, le susuga ia Dr. Scott Anesi, e tusa ai ma sana imeli muamua, lea na talosagaina ai ni kopi o faatinoga o galuega ma pone o tupe na totogia, mo poloketi uma a le falemai, lea sa faatupeina e le ARPA.
Ma e pei ona ta’ua e Fagaima i lana imeli, ua mafua lenei talosaga, ona o ni ripoti ua o’o atu ia te ia, e tusa ai ma se tasi o kamupani, ua le mafai ona fa’atino se galuega.
E ui ina sa le’i ma’oti po o le fea poloketi, ae o poloketi uma lava o lo’o faatupeina e le ARPA, o lo’o iai se taimi faatulagaina e tatau ai ona fa’amae’aina – o le masina o Tesema o le tausaga nei – ona taofia mai lea o tupe a le ARPA.
O le talosaga muamua a Fagaima, sa fa’ao’oina atu i le Pulesili a le LBJ, ia Novema 4, 2025 ma na aofia ai ma se talosaga mo le ripoti o tala o le tupe a le LBJ, mo le tausaga 2025, faapea ma le ripoti o Tupe Maua a le LBJ mo le kuata muamua o le tausaga 2026, atoa ai ma le ripoti o tupe ua mae’a ona totogi atu, mo le kuata lava lea e tasi.
Sa fa’ao’oina atu le talosaga a le Afioga i le Faipule, ina ua mae’a se iloiloga a le Maota o Sui, ia Oketopa 14, 2025, lea na auai atu ai le Faatonusili a le LBJ, lea na iloiloina ai poloketi a le LBJ, o lo’o fa’atupe e le ARPA.
Sa tali mai le alii foma’i ia Dr. Anesi i le talosaga muamua a le alii Faipule, e ala i lona (Dr. Anesi), faailoa mai, o lo’o faimalaga atu i fafo, ae ua fa’ao’oina atu le talosaga a le alii Faipule i le ACEO Sunia ma isi o lana aufaigaluega.
I lana talosaga lona lua, sa fautuaina ai e le Afioga Fagaima, ia le fa’ao’oina mai o ripoti uma ua talosagaina, ae le’i toe tatalaina tauaoafiaga a le Maota Fono, ia Mati 2, 2026.