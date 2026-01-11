TALA I VAIFANUA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

FAAMAVAE TOGIOLA MAI LE TOFI TAITAIFONO A LE SSIC

O le taeao ananafi, na faamavae ai le Afioga i le Senatoa ia Togiola T.A. Tulafono, mai i lona tofiga fa’ale Taitaifono, i totonu o le Komiti Su’esu’e Filifilia a le Senate (SSIC), a’o feagai ai le SSIC ma iloiloga i taavale mai Saina lea o lo’o taofia nei e le Ofisa o Tiute.

I le amataga o le iloiloga ma ina ua nofoia ia le mamalu o molimau a le Malo, sa fa’aaleoina ai e Togiola ia nisi o fa’asea na fa’alauiloa e le sui Peresetene o le Senate, ia Magalei Logovii faapea ma le fesiligia e le mamalu lautele, o se faafitauli i le avea o ia (Togiola) ma Taitaifono a le SSIC lea o lo’o gafa ma le su’esu’eina o lenei mataupu, faapea ma le avea o ia ma loia mo pisinisi ia sa la’uina maia ia taavale.

Sa ta’ua e Togiola, ua mae’a ona o la soalaupuleina lenei mataupu ma le Loia Sili ma o le tali, e leai se faafitauli.

Na saunoa Togiola, a’o feagai ai le SSIC ma iloiloga, a iai se mataupu e ono iai se tulaga e fete’ena’i ai ona tiute fa’aloia ma ona tiute fa’aSenatoa, o le a ia tula’i ‘ese, ae tu’u le galuega i le sui taitaifono.

ULUA’I FONOTAGA A LE ASOSI TEUGATUPE RITAEA A LE MALO

O le aso 10 o Ianuari, 2026 lea ua fa’amautuina ai le ulua’i fonotaga fa’aletausaga a le Asosi fou o Teugatupe Ritaea a Tagata Faigaluega a le Malo, i le fale ta’alo a le a’oga maualuga a le Matata Ese’ese i Nu’uuli, i le 9 i le taeao.

O lenei Asosi fou, sa pasia i le masina ua tuana’i i lalo o le tulafono, e avea ma sui o totino o le ASGERF (American Samoa Government Employees’ Retirement Fund – ASGERF).

O lenei Asosi o lo’o tatalaina i so’o se tagata faigaluega a le malo, po o se tasi ua ritaea, ma i latou o lo’o tali a latou siaki ritaea.

I le saunoaga a le Taitaifono le tumau, ia Vaitinasa S. Hunkin-Finau, o se la’asaga taua lenei i le Asosi, mo le agai i luma. Ua le gata ina ua mae’a ona fa’atulafonoina ma fa’atulagaina ina ia mafai ona tali atu i mataupu o lo’o a’afia ai le malupuipuia o le ritaea o le faitau afe o aiga.

Ma sa fa’aalia foi e Vaitinasa e faapea, e faigofie lava le latou sini – ia nofo malamalama sui o le asosi, pulea mautu ma le fa’amautu o le lumanai o le Teugatupe.

FA’AAUAU GALUEGA FESOASOANI A LE IUNATE SETETE MO A’OGA I SAMOA

Ua toe o se aga ona tau’a’aoina atu lea o seisi galuega i le malo o Samoa, e fa’amautu atili ai le tu’uto a le Iunaite Setete, e fesoasoani i tulaga o a’oga ma fanau a’oga, a le malo tuto’atasi.

O lenei galuega fou, e aofia ai le fausia o se fale le ta’ua mo le aoga tulaga muamua i Magiagi, faapea ai ma se poloketi toe fa’afou, e tali atu ai i le fa’aopoopo mai o fanau aoga faapea ma faiaoga o le aoga i le itumalo a Vaimauga.

O le masina o Setema 2025, na amata ai le galuega i lalo o se polokalama faalepa’aga i le Pasefika, faatasi ai ma le lagolago mai a le Ofisa o le Amepasa a le Iunaite Setete faapea ma le Minisita o A’oga a Samoa.

O le susuga i le alii ta’ita’i’au, Lutena Jeffrey Moore, sa fa’auluulu iai le aufaigaluega o inisinia a le Fuava’a a le Iunaite Setete, e to’a 20, sa faatinoina ia le galuega a le a’oga a Magiagi.

Ma sa ia ta’ua e faapea, o lenei galuega, e le na’o le fausia o ni fale, ae o lo’o latou inivesi i le soifua maloloina, saogalemu ma le lumana’i o le A’oga Tulaga Muamua a Magiagi, faapea ma afioaga latalata atu.

Na iai se faamoemoe e tau’a’aoina atu le galuega lea sa fa’amae’aina ia Tesema 2025, ae e le’i tapunia aoga mo Aso Fiafia, ae peitai, ona o se fete’ena’i i le va o le komiti ale aoga ma matai o le nu’u, sa i’u ina tapunia ai le aoga.