TALA O LE VAIFANUA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MAUA E OFISA O TIUTE IA AFIFI E LUA O FUALAA FAASAINA

O lenei vaiaso, sa maua ai e le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute, ia ni afifi se lua, sa iai i totonu ni vaega o fualaau faasaina. O leisi afifi sa maua i le malaevaalele, ae o leisi a maua i le falemeli.

E tusa ai ma faamatalaga a le Ofisa o Tiute, ina ua tatalaina le afifi sa taofia i le malaevalele, i totonu o le fale teu oloa a le latou ofisa, na maua ai, pe a ma le lua pauna o Aisa. O lea afifi, na malaga mai ma le va’a la’u oloa lea e masani ona taunu’u mai Amerika, i aso Toonai.

Na masalomia le afifi, ina ua fa’aaogaina ia masini i le malae vaalele (scanner) ma maitauina ni tulaga sa tu’ufesili e le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute, i totonu o le afifi. Ma ina ua tatalaina le afifi, sa fa’amaonia ai le iai o ni vaega o fualaau faasaina.

Ae o le afifi na maua i le falemeli, na taofia ai e le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute, ia se afifi o lavalava na afifi ai i totonu ia ni maliuana, lea o lo’o fa’ataga ona fa’aaogaina i atunu’u i fafo, ae peitai, o lo’o faasa i totonu o Amerika Samoa.

Na mafai ona maua lea afifi, ina ua alu atu se tamaitai e piki mai le afifi mo lona tama. Ae na fesiligia o ia e le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute e tusa ai ma mea sa i totonu o le afifi ma i’u ai lava ina ave faapagotaina le tamaitai.

A’o fa’aauau ia su’esu’ega a le malo, o lo’o matua’i iloiloina vaega uma o nei mataupu, e aofia ai ma le atunu’u na lafo mai ai nei afifi ma tagata uma o lo’o a’afia ai.

TUTU FA’ATASI TAGATA O AMERIKA SAMOA MA I LATOU UA MOLIA I ALASKA

Ua fa’ao’oina atu e tagata Pasefika o lo’o nonofo ma aumau i Alaska, ia le alii Kovana o Mike Dunleavy, ina ia toe iloiloina le mataupu e faatatau i tagata o Amerika Samoa e to’asefulu ma le tasi, mai i le ‘a’ai o Whittier, lea ua molia i soligatulafono faapalota ma isi solitulafono, ae ua mae’a ona fa’ailoa atu ia i latou e nisi o tagata faigaluega a le malo, o i latou o ni sitiseni o Amerika, pe afai o i latou o Nesionale a le Iunaite Setete, ma ua agava’a i latou e palota.

Sa fa’ao’oina atu le tusi a le PCA (Pacific Community of Alaska) i le alii Kovana, ina ua fiu le faalapotopotoga e faatalitali se tali mai i le Loia Sili Stephen Cox ma le Treg Taylor.

Ae o le mae’a ai lea o taumafaiga a le Afioga i le Kovana Pulaalii Nikolao Pula ma le Afioga Uifa’atali Aumua Amata Radewagen, le sui Faipule o Amerika Samoa i totonu o le Konekeresi a Amerika, mo le sailiga o se fofo o lenei mataupu ae le o le molia faasolitulafonoina o i latou nei.

Sa ta’ua e le susuga ia Tafilisaunoa ‘Tafi” Toleafoa, le Faatonusili o le PCA, ia le tatau ona taofi le tulituliaupu e Alaska o tagata o Amerika Samoa, e pei o ni tagata solitulafono.

Ma o lo’o fa’asusulu atu e le PCA ia le malamalama, i auala o lo’o fa’ailoga lanu ma faailoga tagata, ai le malo, e faasaga i tagata o Amerika Samoa o lo’o aumau i Alaska, e pei ona ta’ua e le sui Faatonu o le faalapotopotoga o le ‘Right to Democracy’, o Neil Weare, lea o lo’o avea ma loia a le tina o Tupe Smith ma lona toalua o Michael Pese, o nisi o le to’a 11, lea ua molia i le tulafono.

Sa fa’aalia foi e Weare ia le agaga fa’afetai i le Afioga Kovana Pula ma le Afioga Uifaatali, e tusa ai ma le taumafaiga e aoaoina taitai o le malo o Alaska, i talafaasolopito ma tulaga o Amerika Samoa.