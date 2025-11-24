TALA I VAIFANUA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

SI’I TUPE TOTOGI O PONE A LE OFISA O FEMALAGAIGA

I se fa’aaliga fa’alautele i le aso Tofi, Novema 20, 2025, sa fa’alauiloa mai ai e le Ofisa o le Loia Sili a Amerika Samoa, ia le si’itia o pone (bond) mo tagata faimalaga mai atunu’u i fafo o lo’o fia fa’amautu i totonu o Amerika Samoa.

Ma i lea suiga fou, ua va’aia ai le maualuga o siitaga mo le toatele o atunu’u. Mo se fa’ata’ita’iga, o pone mo tagata mai Samoa, lea sa $147, ae ua si’itia nei i le $325 mo le tagata e to’atasi. Ae o le pone pito sili ona maualalo lea i le lisi o atunu’u uma.

Ae o lo’o va’aia foi le iai o nisi atunu’u, o lo’o tumau pea a latou ‘bonds’, e pei o Saina, lea e tumau lava i le $2,300. Ae o atunu’u pito sili e ona maualuga a latou ‘bonds’, o lo’o aofia ai Iran, Isaraelu ma Slovenia, lea ua silia ma le ta’i $4,000.

I se fa’aaliga i le aso Faraile, Novema 21, 2025, sa fa’alauiloa mai ai le amata faamalosia o nei suiga fou, ia Ianuari 1, 2026.

MAUA FUALAAU FAASAINA I TOTONU O SE PUSA MOA

I se ripoti a le vaega fa’asalalau o le Talamua, sa ta’ua ai le taofia e le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute, i Samoa, ia se uta na ave atu i Amerika Samoa, lea na maua ai i totonu o se tasi o pusa moa tu’u ‘aisa, ia se vaega o fualaau faasaina, o le Aisa.

Sa ta’ua e le Ofisa o Tiute, le fa’ailoa mai i metotia o lo’o fa’aaoga e i latou o lo’o faia lenei tulaga, le fa’aauau pea ona taumafai nei fa’alapotopotoga e fa’aulufale atu fa’anana ia fualaau fa’asau i totonu o Samoa, tauala atu i oloa masani.

O lo’o ta’ua i le ripoti ia le aveina e leoleo i Samoa, o se alii na malaga faatasi atu ma le uta.

MOLIA SE ALII NA AMATAINA LE AFI NA MU AI VAOMATUA I ‘OAHU

O le aso Tofi o le vaiaso ua mavae, na molia ai le alii o Lendon Galoia-Lauti i lona amataina o se afi, sa mu ai se vaega o le vaomatua i le itu i Sisifo i Oahu.

E tusa ai ma se ripoti a leoleo, na molimauina e se tasi, ia le alii 30 tausaga, o tu’ua le vaega o le vaomatua, ae e le’i umi ae amata loa ona mu.

Ina ua ave faapagotaina e leoleo ia alii o Galoia-Lauti, na molia o ia i le amataina o se afi, i lona tulaga e lua.

E $2,000 le vaegatupe sa faatonuina e le faamasinoga, e na te totogia, e mafai ona tatalaina mai ai i tua, a’o fa’agasolo lana mataupu i totonu o le faamasinoga.