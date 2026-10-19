TALA O LE PASEFIKA

PASEFIKA

TAPENAPENA AITUTAKI MO LE AFA WATI

I ripoti mai i le aso ananafi, sa fa’ailoa mai ai le nofo sauniuni o le motu o Aitutaki, i le atu Kuki, mo le afa o Wati, lea sa tulata mai i le atu Samoa.

O le malosi o lenei afa, o lona i le numera lua.

E pei ona sa ripotia e le Ofisa Vaai Fetu a le atu Kuki, o le afa o Wati, o lo’o va’aia pea le agai atu i le itu saute i sasa’e, a o le malosi o le a o’o iai matagi, o le 33-55 kilomita, i le itula.

O nei lea e fa’apea o le a fa’ateteleina ai le malosi o matagi i le 95 km i le itula. Atoa ai ma le maualuluga o galu, faapea le sou o le sami.

MANUMALO TONGA I LE LATOU TAALOGA MA EGELANI I TA’AMILOSAGA LAKAPI MO LE IPU O LE LALOLAGI

Ua fa’amauina nei i tala faasolopito, le ulua’i manumalo a le ‘au lakapi a Tonga, i le latou ta’aloga ma Egelani, a’o fa’agasolo le ta’amilosaga mo le Ipu o le Lalolagi, i fa’agatama o le lakapi.

O le ta’aloga i le va o Tonga ma Egelani, sa faia i le po o le aso Toonai, ma e 30-12 ‘ai o le taaloga.

E ui i le malosi o le tali mai o le alii o Kristian Woolf’s ma lana ‘au, e tali osofaiga a Egelani, peitai, o le latou sikoa fa’ato’a fa’alua, i le tolu minute, na mafai ona liliu ai le ta’aloga, I le 10-6 i le ogatotonu o le afa lona lua.

Na toe finau malosi mai Egelani, ae peitai, sa toe sikoa ia Haumole Olakau’atu, i le 10 minute ae mae’a le ta’aloga, ma fa’ai’u ai le ta’aloga, i le 30-12 mo Tonga.

O le a agai atu nei Tonga i le latou ta’aloga lona lua, mo le semi-final.

Ua saunia atu nei Tonga mo lana ta’aloga ma Samoa, i le aso muamua o Novema. Sa manumalo ia Samoa i lana ta’aloga ma Falani.

FAUTUAINA FANAU AOGA I NIU SILA INA IA FAIA TUI PUIPUIA O LE MISELA

Ua fautuaina ia fanau aoga o a’oga maualuluga, ina ia fa’amautuina le faia uma o a latou tui puipuia, mo le misela, e fesoasoani i le taofia o le pepesi o le faama’i, ma ono avea ma fa’alavelave i a latou su’ega faaiu o le tausaga, aemaise ai o fa’au’uga.

I le masina o Novema o le tausaga ua tuanai, sa ripotia mai ai le a’afia o nisi o fanau aoga mai i le Kolisi a Ueligitone, o le Kolisi o Ueligitone mo Tamaitai, faapea le Auckland Grammar, i le misela ma fa’atonuina ai i latou, e nonofo i le fale.

Sa ta’ua e Nikki Turner, le faufautua sinia o le ofisa o tui puipuia, ia le tatau i fanau aoga o lo’o fuafua e su’e i su’ega o le NCEA, ona fa’amautu ia le faia uma o a latou tui puipuia, ona ua amata ona pepesi le faama’i i atunu’u i fafo ma o lo’o iai se popolega, i le o’o mai o le faamai i totonu o Niu Sila.

AUILIILI A’OGA I HAWAII IA PUIPUIGA ONA O TELE O TELEFONI TAU FA’AMATA’U

Ua iloiloina e taitai o a’oga a le malo i Hawaii, ia gaioiga e faatino mo le fa’asaoina o ola ma soifua, o fanau aoga, talu ai le tele o ni valaau taufa’amata’u, ua o’o atu, lea na tapunia ai ni a’oga se iva i totonu o le setete, faapea ai ma le fa’alavelave mata’utia na tupu i se tasi o aoga i le setete o Oregon, lea na maliliu ai nisi o fanau aoga.

A’o fa’aauau su’esu’ega a leoleo, i lenei mataupu, e le o mautinoa po o iai se so’otaga o le fa’alavelave na tupu i Oregon, ma telefoni taufa’amata’u, ia o lo’o tupu i totonu o Hawaii.

I se fa’asoa mai a le sui Pule o le Ofisa o A’oga a Hawaii, ia Sean Tajima, o lo’o iai so latou faamoemoega maualuga, o le a le tupu le tulaga na tupu, i Oregon, i totonu o a’oga i Hawaii. Ae ua mae’a ona fa’amautu ma tapenapena, ia faiaoga, ofisa o aoga ma fanau a’oga, pe afai ae tupu mai nei faalavelave.