TALA O LE PASEFIKA
PASEFIKA
TAUMATE LE TANUMIA O NI TAGATA SE TO’A 10 INA UA SOLO SE MAINA I LE ATU SOLOMONA
O lo’o iai se popolega tele, ua iai ni tagata ua maliliu, ina ua solo se maina i le ‘Gold Ridge Mine’ i se tasi o motu, i le atu Solomona.
O le taeao o le aso Gafua na se’i mavae atu, na maua mai ai se fa’aaliga mai i le kamupani o loo’o mataituina le maina (Gold Ridge Mining Limited), e tusa ai ma le faalavelave lea na tupu i le vaveao o le aso Gafua, Iulai 27, 2026.
Sa ta’ua i le fa’aaliga a le kamupani le leai o se fa’amaoniga i lea taimi, o ni tagata manunu’a pe ua maliliu, po o le faaleagaina o ni masini, ma o lo’o fa’aauau pea galuega a le maina.
Ae peitai, i se ripoti a le vaega fa’asalalau a le ‘In-depth Solomons’, sa ta’ua ai le iai o se masalosaloga, e to’a 10 ni tagata, sa tanumia, ina ua solo le maina.
O se taimi mulimuli ane, na fa’amaonia ai e leoleo ia le ave’esea o se tino maliu o se alii e suafa ia Ashley Olo, sa tanumia i le solo o le maina. O lea faamatalaga na ripotia mai e le vaega fa’asalalau a le ABC News.
Na ta’ua foi i le ripoti ia se faamatalaga mai i le Komesina o Leoleo, le susuga ia James Aitorea, na ia ta’ua ai le le mautinoa, pe to’afia ni tagata o lo’o tanumia i totonu o le maina.
SAINIA MALILIEGA I LE VA O LE FALETUPE ATINA’E A ASIA MA LE MALO O KIRIBATI
Ua mae’a ona sainia se maliliega i le va o le Faletupe o Atina’e a Asia (ADB) ma le malo o Kiribati, mo se tinoitupe e $11 miliona (tupe Amerika), e fesoasoani i le fa’amae’aina o se falema’i fou (Betio Hospital) ma le fa’amalosia o auaunaga tau i le soifua maloloina, mo tagata i le motu o Tarawa i Saute faapea ma isi motu.
O lo’o iai se faamoemoega o le a mafai ona fa’amae’aina galuega o le falema’i fou, ma tatalaina mo le mamalu lautele, i le faaiuga o le kuata lona lua, o le tausaga 2028.
TOLOPOINA FAAMASINOGA FITI ILOILOGA FAASAGA IA CHARLIE CHARTERS
Ua taliaina nei e le Faamasinoga Maualuga a Fiti, ia se talosaga a le itu tete’e, mo le tolopoina o iloiloga, e faasaga i se alii afakasi (Peretania/Fiti), o Charlie Charters, lea o lo’o molia, i ni moliaga e lua, i le fesoasoani ma le lagolagoina, o ni faiga faasolitulafono.
I se ripoti a le fijivillage.com, sa ta’ua ai le faaiuga a le alii Faamasino ia Pita Bulamainaivalu, i le aso 24 o Iulai, ua solia e le komisi e faasagatau i soligatulafono, ia aia tatau a le ua molia, ma sauaina galuega a le faamasinoga.
E 30 aso ua tu’uina atu e le alii faamasino, i le komisi, e faila ai le latou apili.
GALULUE FAATASI SAINA MA FITI I TULAGA O VAEGA’AU
I se ripoti a le vaega fa’asalalau o le FBC, ua fa’aalia ai le galulue faatasi o le malo o Saina ma Fiti, i tulaga tau i vaega’aau. Ma ua fa’aalia e Saina, e leai so latou manatu, e tulei ese isi atunu’u, e ala i le latou va’ava’alua ma Fiti.
Sa ta’ua e le ulu o le ofisa Amepasa o Vaega’au a Fiti, ia Zhang Yu, ia le nofo saunia o Saina, e galulue ma pa’aga i tulaga tau vaega’au, a Fiti, i se taumafaiga e u’una’ia ia le nofo sauniuni o vaega’au a Fiti.
E silia ma le 40 taitai o le Minisita o Vaega’au a Fiti ma ana vaega’au, na auai atu i se polokalama i Saina, i le tausaga ua tuanai.