TALA O LE PASEFIKA
FAAMANINO PALEMIA SAMOA $32 MILIONA MO LE TOE FO’I I A’OGA
O le aso ananafi, na faamanino ai e le Afioga i le Palemia a Samoa, ia La’aulialemalietoa Leuatea Polataivao Schmidt, ia le $32 miliona ua fa’aagaga mo se polokalama, e fesoasoani i aiga e tapenapena ai le toe fo’i o fanau aoga, i potu a’oga.
Sa fa’aalia e le alii Palemia, o le $32 miliona lenei, o lo’o aumai mai i le $1.8 miliona na fa’aagaga mo itumalo ta’itasi, i lalo o se Poloketi Tauatina’e mo Itumalo, ma o lo’o aofia i totonu o le Paketi 2025/2026.
Na saunoa le Afioga La’aulialemalietoa, o lenei fuafuaga, mo le fa’aaogaina o le $1.8 miliona, e faatupe ai le polokalama mo le toe fo’i o fanau i a’oga, e le’i faigofie ona pasia, ae ona sa mana’omia ona fa’aaogaina le vaegatupe ae e le’i mae’a le tausaga tupe, ia Iuni, sa manatu ai le Kapeneta, e fa’aaoga o se fuafuaga fa’avavevave, e fesoasoani i aoga, i le amataga o lenei tausaga aoga.
Sa pasia e le Kapeneta ia le tufatufaina o le ta’i $150 i tagata uma o Samoa, e 200,100.
TULI’ESE FA’AMALO TAGATA MAI I SE NU’U I PORT MORESBY
Ua fa’aalia e le malo o Papua Niu Kini, ia le alagatatau o le latou tuli ‘ese fa’amalosi, o ni tagata sa nonofo i se nu’u, i Port Moresby, ina ua o latou fa’aoagaina ia kasa fa’atagi tagata ma a’upega fa’alemiliteri, e talepe ai fale o aiga ma tuli’esea ai tagata mai i se nofoaga, sa ta’ua o le Lua Maila.
Sa saunoa le sui Palemima ia John Rosso, na mana’omia ona faia lenei tulaga, e puipui ai tagata o le atunu’u o lo’o tausia tulafono, mai i tagata ua leva ona solia le tulafono. O i latou ia ua tuli’esea, sa fa’amautu i luga o fanua a le malo, ua loa ona le fa’aaogaina.
Ae peitai, ua avea le gaioiga a le malo ma tulaga ua tula’i mai ai ni faafitauli i le va o tagata sa nonofo i lea nofoaga ma leoleo, ma maliliu ai ni tagata se to’alua.
TAUMAFAI MALO TONGA E SI’ITIA AUAUNAGA MO TAGATA LAUTELE
Ua fa’alauiloa mai e le alii Palemia o Tonga, le afioga ia Fakafanua, ia le mae’a ona fa’ata’atia e lana Faigamalo, o se fuafuaga mo le 100 aso, e si’itia ai auaunaga mo le mamalu lautele.
O se vaega lea o le saunoaga a le alii Palemia fou, i lana ulua’i feiloaiga ma vaega fa’asalalau, Ii Nuku’alofa.
O ni suiga ua fa’atulagaina, e aofia ai le vave o le maua o tusi folau, aemaise mo tagata Tonga o lo’o aumau i atunu’u i fafo, e tauala atu lea i le Ofisa o Mataupu i Fafo; faapea ai ma fesoasoani tau tekonolosi mo tagatanu’u o Tonga, o lo’o aumau i fafo, o lo’o manaomia ni fesoasoani i tulaga o fanua.
O lo’o iloiloina nei e le Minisita o Mataupu tau i Fafo, ia le tulafono a le malo, e mafai ona fa’aleleia atili ai le mataituina o tagata o le atunu’u, o lo’o galulue i Ausetalia ma Niu Sila, i lalo o le polokalama o galuega fa’avaitaimi.
FEILOAIGA A TAITAI FITI MA AMERIKA
Ua mae’a nei se fonotaga a le Minisita o Mataupu tau i Fafo a le malo o Fiti, o Sakiasi Ditoka ma le taitai o le Ofisa o le Amepasa a Amerika i totonu o Fiti, o Suva John Degotry, aua le soalaupuleina o le fa’aauauina o le galulue faatasi o malo e lua.
O le masina na se’i mavae atu nei, na aofia ai Fiti i totonu o le lisi o ni atunu’u e 75, ua le taliaina ai ni VISA e faimalaga atu ai i Amerika, e ui ina e le o aofia ai Visa mo tagata tafafao ma tagata faipisinisi.