TALA O LE PASEFIKA

HIV I LE ATU SOLOMONA
Ua ripotia mai e le Minisita o le Soifua Maloloina i totonu o le atu Solomona, ia se fuainumera fou, e to’a 34, ua a’afia i le gasegase o le HIV, ma ua mae’a ona fa’amaumauina lea fuainumera i fa’amaumauga a le atunu’u, ma ua atoa ai le aofa’i e 79 o tagata o le atunu’u, ua a’afia i lea gasegase.
I le to’a 34 lea ua fa’ato’a fa’amaumauina, e to’a 25 o alii ae to’aiva tamaitai/fafine.
O lenei ripoti sa fa’alauiloaina e le vaega fa’asalalau o le Solomon Star, na sau mai i le Minisita o le Soifua Maloloina, ia Dr. Paul Popora Bosawai, i sana tautalaga e aloa’ia ai le aso ua ta’ua o le ‘World Aids Day’.
Sa ta’ua ai e Dr. Bosawai, o lo’o iai se talitonuga, o le a toe siitia lea fuainumera, talu ai le tele o tagata o lo’o faimalaga mai i totonu o le atunu’u, mai i motu tuaoi o Fiti ma Papua Niu Kini. O motu ia o lo’o fa’aalia ai le maualuluga o fuainumera o a latou tagata, ua a’afia i le HIV.
Sa saunoa foi le alii foma’i, i le mana’omia o le fa’amalosia o galuega mo le puipuiga, o su’esu’ega ma le togafitiga.
PALEMIA FOU A TONGA
Ua mae’a nei ona lesitalaina ia le ulua’i sui tauva mo le tofi Palemia, i le malo o Tonga.
Sa fa’alauiloa mai e le Fofoga Fetalai le tumau, ia Tangi’o Vaonukonuka, o le a tausia lilo ia suafa o i latou, se’ia mae’a ona feiloai ia sui filifilia e to’a 26 a le atunu’u, i le aso 15 o Tesema, mo le fa’ataunu’uina o se palota faalilolilo.
O le aso Faraile o le vaiaso nei, Tesema 12, o le a faamae’aina ai ona fa’aulufale suafa o sui tauva.
O ai lava o le a faamanuiaina mai i lenei filifiliga, o le a ia filifilia sana kapeneta, e mafai ona pasia mai e le Tupu
FEILOAIAGA A MINISITA O PAPUA NIU KINI, AUSETALIA MA INDONESIA
O le vaiaso ua mavae, na feiloai ai Minisita o Vaega’au mai i Indonesia ma Ausetalia, faapea ai ma Papua Niu Kini, i Port Moresby, e soalaupuleina auala e mafai ona fa’aleleia atili ai la latou galulue faatasi.
Sa talimalo le susuga ia Dr. Billy Joseph o Papua Niu Kini, ia Richard Marles mai Ausetalia, faapea Sjafrie Sjamsoeddin mai Indonesia, i le latou ulua’i fonotaga fa’ale Minisita Tafatolu.
I se fa’aaliga mai ia Marles, sa o latou soalaupuleina auala e mafai ona fa’aleleia atili ai la latou galulue faatasi i le mataituina o ogasami, fesoasoani mo tagata, fesoasoani i taimi o faalavelave faafuasei faapea ai ma femalagaiga i le ‘ea.
LOMA SE FEILOAIGA A TAITAI O KOREA I SAUTE MA TAITAI O LE PASEFIKA
O le vaiaso fou ua faamoemoe e fa’ataunu’u ai se fonotagata i le va o taitai mai i Korea i Saute ma taitai o motu o le Pasefika, i totonu o Seoul.
E tusa ai ma se fa’asalalauga a le Korea Times, e to’a 18 sui mai i motu ma teritori o le Pasefika, ua faamoemoe e auai atu i lenei fonotaga.
Ma o mataupu ua fuafua e talanoaina, e aofia ai le sailiga o auala e atina’eina ai feutagaiga i le vaega ‘ese’ese o faigamalo, tulaga i le suiga o le tau, faigafaiva ma nisi mataupu.
O le susuga ia Peter Shannel mai i le atu Solomona, o le a fa’afoeina lenei fonotaga ma lana soa tau mai i Korea, o Cho Hyun.