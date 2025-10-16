TALA O LE PASEFIKA

PASEFIKA

FA’AFILEMU E LEOLEO SE TAUGA’UPU I FAFO O LE POTU FAAMASINO I SAMOA

O le amataga o le vaiaso, na taumafai ai leoleo o Samoa e fa’ato’ato’a se mataupu, na tula’i mai ai se tauga’upu, i fafo o le potu faamasino, i le ulua’i aso o le faamasinoga, i le va o le susuga ia Leaana Ronnie Posini lea sa avea ma Faipule, ma le Afioga i le Minisita fou o le Siosiomaga, ia Seve Tei Fuimaono, mai i le itumalo o Safata numera muamua.

Ina ua mae’a le iloiloga i le amataga o le vaiaso, sa faapea ona talosagaina e se sui o Saleaula – lea e aofia i le itumalo a Safata 1 – ia itu uma e lua, ina ia fa’ase’e uma i tua a la tagi.

Ae peitai, sa tali Leaana, na taumafai ae peitai, ua le fia faalogo mai Seve ma nisi, ona ta’ua lea e Leaana o se fa’alavelave na tupu i le 2016 lea na ia ta’ua “ua pu pu ai lo’u tino”.

Ae e le’i mae’a atu le saunoaga a Leaana, sa feosofi mai nisi o le itumalo ma tu’ua’ia Leaana i le le mafaufau. Ma na vevela ai le mataupu, ina ua feosofi um aitu e lua, ae e le’i taunu’u leoleo ma taumafai e fa’ato’ato’a le mataupu.

I le taimi o le iloiloga, na molimau ai Mati Time Iole, Faalolo Satele ma Tauila Saena, na alu atu o Seve ma foa’i atu ni tupe mo latou, o se vaega o lana kemupeni palota.

Sa toe fa’aauauina le faamasinoga i le aso na soso’o ai.

LAPATA’IA VAEGA FA’AUPUFAI A PAPUA NIU KINI

E 32 vaega fa’aupufai a Papua Niu Kini, ua lapata’ia e le Komisi o Sui Tauva faapea le Ofisa o le “Integrity of Political Parties”, i le fa’aleaogaina o a latou lesitala, pe afai e le usita’ia nisi o vaega ma’oti o le tulafono.

I se ripoti mai i le nusipepa Faavaomalo, na ta’ua ai le fa’ailoa atu e le Resitara a sui tauva faapolokiki, o Emmanuel Pok, i vaega faa’upufai, le fa’agataina o la latou tali mai ia Oketopa 21.

O lo’o iai foi ma suafa o sui mai i le vaega o le ‘People’s Reform Party’, lea o lo’o i totonu o le Palemene i le taimi nei, i totonu o lenei lisi. Ma sa fa’alauiloa atu e le latou taitai ia Ismael Tamutai, i le nusipepa Faavaomalo, o lo’o galulue nei ia taitai o le latou itu, e tali le mana’oga a le malo.

MU SE NOFOAGA O IAI AFI TETELE (POWER STATION) I LE ATU KUKI

I se ripoti a le Ofisa Televise a le Atu Kuki, le mu o se tasi o nofoaga o iai afi tetele (power station) i Tauhunu, i le taeao o le aso Lua ma e le o mautinoa le mafua’aga autu o le afi.

E leai se tasi na maliu mai i lea faalavelave.

ALOAIA SE LUTENA O LE FUAVA’A A NIU SILA

O le susuga i le alii Lutena ia Christian Lloyd, mai i le Fuava’a a Niu Sila, lea na ta’ita’ia ia le vaega maulu, ina ua goto le vaa o le HMNZ Manawui i gatai o Samoa, ua faapea ona aloa’ia e lona malo, i le fa’ailoga o le “Chief of Defence Force”, ona o lana auaunaga i se nofoaga na ono a’afia ai lona soifua.

Na ta’ua e le alii Lutena le pa’ulia o le Manawanui ma magoto ai i se vaega faigata o le sami, i tua’au, i le mea o malolosi ai peau o le sami.

Sa fa’aalia e le alii Lutena lona agaga fa’agae’etia i lona mauaina o lenei fa’aaliga taua.

FA’AAUAU SAILIGA O SE ‘AUUSO MAI GUAM I LE ATU MARIANA

Ua iai nei i le atu Mariana ia se alii sa avea ma leoleo su’esu’e i Guam, ina ia taumafai e fa’aauau le sailiga o se ‘auuso e to’alua (Luhk sisters), lea na to’esea mai i lo latou nu’u o As Tao, ia Me 2011, ae o’o mai lava i lenei aso, e le’i toe maua lava i la’ua.

E to’esea lenei ‘auuso, ua atoa le 10 tausaga o leisi, ae iva tausaga o leisi. E o’o lava i vaega su’esu’ega a le FBI, ua paso i lenei faalavelave.

Sa ta’ua e Josephine Wentzel, le so’oupu o se faalapotopotoga e ta’ua o le “Angels of Justice” talu ona maliu fasia sona alo tamaitai i Kalefonia i le 2016, ua mafua ona malaga atu i le atu Mariana e fa’aauau ai ana su’esu’ega, ona o lo’o tumau pea lona talitonuga, e mafai ona maua se tali o lenei mataupu.