TALA O LE PASEFIKA

PASEFIKA

FAAMAVAE ATU LE TO’ATELE I LE ALII TA’UTA’UA I MUSIKA O ‘FIJI’

O le aso Lua o le vaiaso nei (i Fiti) sa faataunu’uina ai toe sauniga o se tasi o alo o le Pasefika, se alii ua lauiloa i motu uma o le Pasefika faapea atunu’u i fafo, i ana musika, le susuga ia George ‘FIJI’ Veikoso ma ua lagomau ai nei o ia, i se fanuatanu, i Lovonilase i Suva.

Sa faatumulia ia le Vodafone Arena, i aiga, uo mamae ma i latou uma, na fia auai e molimauina toe taimi o lenei alii fa’afiafia. Ma e pei ona sa molimau lona atalii o Shiloh Veikoso, sa ia ta’ua ai le tele o pulou sa faatinoina e lona tua’a, a’o soifua o ia. Ae ia te ia, sa ia ta’ua lona tama, o ‘Superman’.

Na ta’ua e Shiloh e faapea, e tasi lava le fa’aupuga a lo latou tama ia i latou le fanau, e po o fea o lenei lalolagi, e malaga iai, e iai lava o ia faatasi ma i latou.

O nisi o tagata fa’afiafia lauiloa na mafai ona auai atu i le maliu o Fiji, na aofia ai Lapi Mariner lea sa masani ona pese i le aufaipese a le Jamoan Jam, faapea ma J Boog, Tenelle, Danny Kennedy, Finn Gruva, Canaan Ene ma nisi o soifua mai i le fa’aili a le Na Drua.

I le molimau a le tamaitai o Arieta Veikoso, se tasi o alo a ‘Fiji’, na ia faamatalaina le ituaiga tagata e iai lona tama, o se tagata, e ui ina feagai ma le tele o faigata ma ma’i tiga, ae sa fa’aauau pea ona avea ma fa’amanuiaga mo le toatele o tagata, e ala i ana musika ma lona agaga.

Sa ta’ua e Arieta ia sona talitonuga, o lo’o va’ava’ai mai si ona tua’a ma le fiafia, i le aofia potopoto o tagata uma aua o le tulaga lava lea sa ia mo’omo’o ai, ina ia tasi tagata uma. Sa ia ta’ua foi le umi na feagai o lona tama ma tiga o le tino. Ma o so latou (fanau ma le aiga) faamoemoega, ua maua e si ona tama ia se to’afilemu.

I se tala na tusia e se vaega faasalalau i luga o upega tafa’ilagi, le Fiji Village, sa ta’ua ai, le auai atu foi o nisi o taitai maualuluga o le atunu’u, i le maliu o lenei alii taua. O i latou, na aofia ai se matai sili o Burebasaga, le Afioga i le Na Marama Bale Na Roko Tui Dreketi, o Ro Teimumu Kepa, o le sui Palemia mam le Minisita o Femalagaiga ma Turisi, o Viliame Gavoka, o le Minisita o Faamasinoga ma le sui Loia Sili ia Siromi Turaga faapea le alii fusu ta’uta’ua a Samoa, o David Tua.

Sa ta’ua e le Island Business i sa latou foi tusitusiga, i luga o upega tafa’ilagi, o le susuga ia ‘Fiji’, o se tagata ua lauiloa ona o so’o se ituaiga musika. Ma sa iai se taumafaiga ina ia faia se maliu fa’alemalo mo lenei alo o Fiti, ae peitai, sa le’i taliaina e le malo o Fiti lea tulaga.

O le susuga ia ‘Fiji’ na fanau mai o ia i Fiti, ia Me 10, 1970 ae peitai, o lona olaga atoa, sa tuputupu a’e ai i Hawaii. Ae o le fa’ai’uga o le tausaga e 2024, sa mafai ona ia toe fo’i mai i Fiti mo sana koneseti tele lava, ma fa’amautu ai loa i Fiti, se’ia o’o ina maliu ia Iulai 24, 2025.

Ia manuia lau malaga le toe fo’i mai FIJI.

LOKAINA SE ALII O LO’O MASALOMIA I LONA OSOFA’IA O LE FALE A SE TAMA MATUA

O le po o le aso Gafua, i Honolulu Hawaii, sa faapea ona ave faapagota ai e leoleo ia se alii e 43 tausaga, ma molia i le Faomea i lona tulaga muamua, ona o s fa’alavelave na tupu i le aso Sa, Aukuso 10, 2025, lea na ia osofa’ia ai le fale o se tama matua, ma ia tu’uina se fana i le ao o le tama matua, ona o le mana’o i se tupe.

Sa fa’ailoa atu e le tama matua i leoleo, le gaoia e le ua molia, ia ni ana meatotino.

Ae o le aso na soso’o ai, aso Gafua, Aukuso 11, sa maua atu ai e leoleo, ia lenei alii, i luga o se vaega o le alatele ma ave faapagotaina ai o ia.

TOE FA’AOPOOPO MOLIAGA A SE ALII FAI VITIO I SAMOA

Ua toe faaopoopo nei e leoleo ia nisi moliaga, e faasaga i le susuga ia Mau Hunt, e faavae i luga o ni ana faamatalaga sa faia i luga o upega tafa’ilagi, e tu’ua’i ai leoleo i lo latou osofa’ia o le fale a se tasi o lona aiga, i Lotofagā, Safata, a’o iai le aiga i Amerika.

Sa tali atu le loia a Mau, le tamaitai o Fuimaono Josephine Sapolu, i le faamasinoga, e le’i o’o atu ia se ripoti o nei moliaga fa’aopoopo.

Ae i fafo mai o le potu faamasino, sa ta’ua ai e Fuimaono i le vaega fa’asalalau a le Talamua, le iai o nisi moliaga ua faia faasaga ia Mau ma ua fa’atulagaina foi e le faamasinoga, aiaiga mo le tatalaina i tua o le na molia a’o fa’agasolo lana mataupu, e aofia ai ma le faasaina o ia, ona toe faia ni fa’asalalauga i luga o upega tafa’ilagi. Ae sa ta’ua e Fuimaono, e le o mautinoa po o faasino tonu lea faatonuga, i mataupu o lo’o molia ai nei Mau, pe ua fa’asa lava o ia, ona toe faia ni ana fa’asalalauga i so’o se mataupu.

O lo’o ua molia Mau i le faia o ni faamatalaga e taufa’aleaga ai se tagata, ona o ana fa’asalalauga sa faia, e faatatau i se pusa maliu na taunu’u atu i Samoa i luga o le Samoa Airways, mai i Amerika Samoa, e aunoa ma se tino maliu, ae na’o vaega o fualaau faasaina.

O le vaiaso fou, e toe fa’aauauina ai iloiloga o lenei mataupu.