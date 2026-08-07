TALA MAI SAMOA

Apia - SAMOA

TE’ENA FAAMASINOGA TALOSAGA A MASE SCHWALGER

Ua te’ena e le Afioga i le Faamasino ia Leiataualesa Daryl Clarke, ia se talosaga a le susuga ia Mase Mahonri Schwalger, o se tasi na avea ma faiaoga a le Manu Samoa, ina ia taofia le lauina o lona fa’asalaga, se’ia mae’a iloiloga o lana apili.

O Mase sa ta’usalaina i ni moliaga e valu, e a’afia ai ni tamaitai, i lalo o se fa’ai’uga a le afioga i le Faamasino Sinia ia Vui Clarence Nelson, ia Me, ma sa apili e Mase ia lea faaiuga.

Sa saunoa Leiataualesa, e leai se malosiaga fa’aletulafono i le Faamasinoga Maualuga, e taofi ai le lauina o le faasalaga.

Peitai, sa malie ia le alii faamasino, e fa’atali le lauina o le faasalaga a Mase, se’ia mae’a iloiloga a le faamasinoga apili, ae afai e le taunu’u ona faia iloiloga i le masina fou, o le a faapea loa ona toe foi atu le mataupu i le faamasinoga maualuga, mo le lauina o le faasalaga.

SAINIA E VAEGA FA’ASALALAU A LE TALAMUA MA LE SOUTH MEDIA IA SE MALILIEGA MO LE GALULUE FAATASI

O le vaiaso nei sa faapea ona sainia ai e le vaega fa’asalalau a le Talamua, lea o lo’o faamautu i Togafu’afu’a, ia se maliliega mo le galulue faatasi (MOU) ma se vaega fa’asalalau mai Saina, o le South Media Outlet.

O lea MOU na sainia e le Faatonu o le Ofisa o le Global New Media & Communications ia Qui Ping faapea Angela Kronfeld-Polu, le Faatonu o le Talamua Media.

O lenei MOU o le a faapea ona galulue so’otau’au ai ia ofisa e lua, i le atina’eina o vaega fa’asalalau, fefa’asoaai tomai, penefiti ma aganu’u.

FA’AMAVAE IA SE TOTINO O LE KOMITI TUTOATASI O LAKAPI SAMOA

Ua faamavae nei ia se tasi, o totino e toatolu, a le komiti faafoe tutoatasi o Lakapi Samoa, le susuga ia Papalii John Taimalelagi, a’o tula’i mai se fete’ena’iga i le va o le Komiti Faafoe o Lakapi Samoa ma le Faigamalo, atoa ai ma le faavaeina o se Iuni Lakapi fou (SRFU).

Sa fa’ao’oina atu e le afioga Papalii, ia lana tusi faamavae i le taitaifono o le Lakapi Samoa, le susuga ia Namulauulu Sami Leota, ma ia fa’aalia lona agaga fa’afetai i le taimi na avea ai o ia ma totino o le komiti faafoe, faapea ai ma le avanoa sa ia maua, e fesoasoani ai i le mataituina ma le atina’eina o Lakapi Samoa.

Ua iai foi se fuafuaga mo le faavaeina o se su’esu’ega tutoatasi, i le auala sa mataituina ai le komiti faafoe faapea le pulega o lenei fa’agatama, i totonu o le atunu’u.

O Papalii, o se loia ma o ia foi o le Faatonusili Sinia i totonu o le Matagaluega o Faamasinoga.

E le gata i lea, o ia o se totino o le Kalapu Lakapi a le afioaga o Sapapalii, ma le faatonu i ta’amilosaga ta’ito’afitu a Sapapali, o se tamalii ua loa ona galue i le tauatina’eina ma le fa’aleleia atili o lenei fa’agatama i totonu o lona nu’u.